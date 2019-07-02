الإمارات العربية المتحدة تُطلق أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم تحت إسم ” نور أبوظبي “

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فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إطلاق أكبر مشروع فردي للطاقة الشمسية في العالم، وهو ” نور أبو ظبي ” الذي أنشأته شركة الإمارات للمياه والكهرباء.
هذا المشروع يصنف حاليًا على أنه أكبر مجمع فردي للطاقة الشمسية في العالم ويملك القدرة على إنتاج طاقة قصوى قدرها 1.18 جيجاوات. والشيء الوحيد الأكبر من هذا هو الحدائق الشمسية التي تتألف من مشاريع متعددة تشترك في نفس المساحة.
تتألف محطة الطاقة الكهربائية ” نور أبو ظبي ” من 3.2 مليون لوحة ضخمة للطاقة الشمسية، وهذا على ما يبدو كافٍ لتوفير الطاقة لـ 90 آلف شخص. سيؤدي هذا على ما يبدو إلى خفض الإنبعاثات بنحو مليون طن متري، وهذا ما يعادل إزالة 200 آلف سيارة من طرقات الإمارات العربية المتحدة.
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