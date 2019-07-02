تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن لوحة زجاجية لهاتف Mate 30 Pro المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات المصورة عن غطاء زجاجي يشار إلى أنه يعود لهاتف Mate 30 Pro، حيث يتميز الغطاء الزجاجي بثقب دائري الشكل في منتصف اللوحة إلى الأعلى.

في الوقت الذي يتجه في عمالقة تصنيع الهاتف ابل وجوجل لإطلاق الإصدارات الجديدة من الهواتف المميزة بتصميم مربع الشكل للكاميرة الخلفية، إختارت العملاق الصيني هواوي تصميم دائري لإصدارها المميز القادم Mate 30 Pro.

ولقد رصدت اللوحات الزجاجية الخاصة بالجهة الخلفية لهاتف Mate 30 Pro في أحدث التسريبات المصورة، التي تشير إلى تصميم دائري الشكل للكاميرة الخلفية، كما تظهر على اللوحة علامة هواوي التجارية وأيضاً علامة Leica إلى جانب إعدادات الكاميرة.

Advertisements

بالتأكيد مازالت هذه التسريبات المصورة الأولى حول إصدار هواوي المميز القادم من سلسلة Mate، لذا نترقب مزيد من التسريبات التي توضح رؤية العملاق الصيني لتصميم هواتف Mate 30.

المصدر

اعلان

