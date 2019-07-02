تكنولوجيا: هواوي تعقد مؤتمر HONOR 9X في 23 من يوليو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد HONOR العلامة الفرعية لشركة هواوي لعقد مؤتمرها القادم في 23 من يوليو للإعلان الرسمي عن هاتف HONOR 9X.

أعلنت هواوي رسمياً اليوم عن موعد مؤتمر HONOR 9X في نهاية شهر يوليو، حيث تشير التسريبات إلى أن HONOR ستقدم إصدارين خلال فعاليات المؤتمر هما Honor 9X وHonor 9X Pro.

ولقد أشارت التسريبات إلى أن الإختلاف بين هاتفي Honor 9X وHonor 9X Pro سيكون في إعدادات الكاميرة الخلفية، حيث ينطلق هاتف Honor 9X بكاميرة خلفية ثلاثية يأتي المستشعر الرئيسي فيها بدقة 24 ميجا بيكسل مع مستشعر 8 و2 ميجا بيكسل.

من جانب أخر يضم هاتف Honor 9X Pro إعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل ومستشعر 8 وأخر 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، بينما يأتي المستشعر الأخير بدقة 2 ميج بيكسل مع عدسات macro.

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وفي مواصفات الشاشة تشير التسريبات إلى أن حجم الشاشة في الهاتفين يتراوح بين 6.5 إلى 6.7 إنش، إلا أن تصميم سلسلة هواتف Honor 9X غير مؤكد حتى الآن، حيث تشير بعض التسريبات إلى تصميم ثقب الشاشة، بينما تشير توقعات أخرى إلى رقاقة Kirin 810 المميزة بدقة تصنيع 7 نانومتر.

لذا نترقب مزيد من التفاصيل عن إصدارات Honor القادمة من هاتفي Honor 9X وHonor 9X Pro قبل الإعلان الرسمي في 23 من يوليو.

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