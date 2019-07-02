المتصفح Firefox Preview الجديد يمتاز بسرعة مضاعفة، وفقا لشركة Mozilla

فاطمة أيت طالب - دبي - واحدة من الأشياء الهامة التي تجعل تجربة التصفح جيدة هي السرعة. إذا كان المتصفح يستغرق وقتًا طويلاً لفتح موقع إلكتروني معين، فسوف يستسلم معظم الأشخاص ويبحثون عن موقع إلكتروني بديل. بينما يلعب مضيفو المواقع دورًا في تحديد مدى سرعة تحميل الصفحات، فإن المتصفح يلعب أيضًا دورًا مهمًا في هذا الجانب حيث يساعد هو الآخر في تحديد أوقات التحميل.

إذا كنت من الأشخاص الذين يُعطون الأولوية للسرعة على الميزات الأخرى، فقد تكون مهتمًا بمعرفة أن شركة Mozilla قد أعلنت مؤخرًا عن متصفح جديد للأجهزة المحمولة يدعى Firefox Preview. سيكون هذا المتصفح الجديد عبارة عن نسخة خفيفة من المتصفح Firefox الحالي تركز على الخصوصية والسرعة. ووفقا لشركة Mozilla، فهي تقول أن المتصفح Firefox Preview سيكون أسرع من الإصدار العادي من Firefox، وسيوفر الخصوصية للمستخدمين نظرًا إلى أنه يقوم بتفعيل خيار منع التعقب بشكل إفتراضي.

هذه ليست هي المرة الأولى التي تحاول فيها شركة Mozilla إنشاء متصفح يركز على الخصوصية، فقد سبق للشركة أن قامت بإطلاق المتصفح Firefox Focus، ولكنها سرعان ما أدركت أن المستخدمين يريدون الحصول على الخصوصية من دون التضحية بالسرعة، مما أدى بها في نهاية المطاف إلى إنشاء Firefox Preview.

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في الوقت الراهن، يتوفر المتصفح Firefox Preview للإختبار على أجهزة الأندرويد، وقد أعلنت شركة Mozilla عن خططها لإطلاق النسخة الرسمية والمستقرة من هذا المتصفح الجديد في الخريف المقبل.