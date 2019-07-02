فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة جوجل بإزالة الدعم لخاصية Android Beam من نظام Android Q، وستقوم بإستبدالها بميزة Fast Share. يبدو أن هذه هي نفس التقنية المتوفرة حاليًا في تطبيق Google Files.
تعمل خاصية Fast Share من دون إتصال بالإنترنت، ولكنها تتطلب تفعيل البلوتوت ونظام تحديد المواقع. بمجرد القيام بذلك، ستظهر قائمة بالأجهزة القريبة، وبمجرد إختيار جهاز الإستقبال وقبول العملية، يتم نقل البيانات عبر شبكة WiFi. وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن إستخدام هذه الميزة لمشاركة الصور وعناوين المواقع الإلكترونية ومقتطفات من النصوص. والشيء المثير للإهتمام هو أن خاصية Fast Share لن تعمل فقط مع هواتف الأندرويد، ولكن أيضًا مع الساعات الذكية وحواسيب ChromeOS وحتى هواتف iPhone.
يجب تفعيل خاصية Fast Share لجعل جهازك مرئيًا للآخرين. ومع ذلك، يتيح خيار Preferred Visibility لأصدقائك إرسال الأشياء إليك حتى عندما يتم إيقاف تشغيل الميزة. وتتوفر ميزة Fast Share حاليًا على نظام Android Q التجريبي لهواتف Google Pixel، على الرغم من أنه يتوجب على الأجهزة القديمة تلقيها كتحديث لـ Google Services. ومع ذلك، ليست هناك أي معلومات رسمية حول موعد إطلاق هذه الميزة.
كانت هذه تفاصيل خبر جوجل تُعِد خاصية Fast Share، وهي الميزة التي تهدف لتعويض Android Beam لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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