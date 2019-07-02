Lenovo تكشف عن بقية مواصفات الهاتف Lenovo Z6 وموعد الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - ألقى نائب الرئيس التنفيذي لشركة Lenovo، السيد Chang Cheng بالمزيد من التلميحات عن الهاتف Lenovo Z6 القادم من الشركة والذي سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي يوم الخميس المقبل. في الأسبوع الماضي، حصلنا على بعض التسريبات المتعلقة بالمعالج والشاشة، والآن تم تأكيد بقية المواصفات التقنية للهاتف.

سيأتي الهاتف مع شاشة OLED بحجم 6.39 إنش مع دعم لتقنية HDR10 ومعدل التحديث البالغ 120Hz. وستمتاز هذه الشاشة بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية مع العلم بأن هذه الشاشة ستغطي 93.1 في المئة من واجهة الهاتف. وبغض النظر عن الشاشة، فقد تأكد أيضًا أن الهاتف سيحصل على المعالج Snapdragon 730، وهو المعالج المتوسط الأحدث من شركة كوالكوم.

وفيما يخص الكاميرات، فقد تأكد أن الهاتف Lenovo Z6 سيضم ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 24 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا المقربة، وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرات، فقد علمنا أيضًا أن الهاتف سيضم بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 15W. وتدعي شركة Lenovo بأنه سيكون أخف هاتف ذكي يضم بطارية بهذه السعة نظرًا إلى أن وزنه سيبلغ 159 جرام فقط.

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مع وجود كافة المواصفات التقنية في متناول اليد، فكل ما يتبقى هو السعر، لذلك سيتعين علينا إنتظار الإعلان الرسمي في اليوم الرابع من شهر يوليو الجاري لنحصل على هذه المعلومة.