مبيعات سلسلة هواتف Redmi K20 Series تكسر حاجز 1 مليون وحدة

فاطمة أيت طالب - دبي - تم بيع 200 آلف وحدة من الهاتفين Redmi K20 و Redmi K20 Pro كجزء من أول دفعة يتم عرضها للبيع من هذين الهاتفين، واليوم أعلنت العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi أنها تمكنت من بيع أكثر من 1 مليون وحدة من هذين الهاتفين مجتمعين.

تم تقديم سلسلة هواتف Redmi K20 Series في اليوم 28 من شهر مايو، مما يعني أن الشركة إحتاجت فقط إلى بيع أربع إلى خمس دفعات لبيع أكثر من مليون وحدة. كانت الأرقام ستكون أعلى على الأرجح، ولكن الطاقة الإنتاجية محدودة في الوقت الراهن، فالهاتف Redmi K20 Pro غير متوفر بعد خارج الصين.

للإحتفال بهذا الإنجاز على مستوى المبيعات، أعلن المدير العام للعلامة التجارية Redmi، السيد Lu Weibing عن إطلاق عروض ترويجية مميزة جديدة في الصين حيث سيحصل كل مشترٍ للهاتف Redmi K20 على بطارية محمولة بسعة 10000mAh، في حين سيحصل أولئك الذين قرروا شراء الهاتف Redmi K20 Pro على شاحن سريع بقوة 27W مقابل أقل من خمس دولارات أمريكية.

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للآسف، لم يكشف لنا السيد Lu Weibing ما إذا كانت النتائج من السوق الصيني فقط، ولكن هذا هو الحال على الأرجح. لم يصل الهاتفين Redmi K20 و Redmi K20 Pro إلى الهند بعد، بينما ستحصل الأسواق الأخرى على الهاتف Redmi K20 تحت إسم Xiaomi Mi T9.