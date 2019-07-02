الهاتف Galaxy A80 أصبح متوفرًا الآن للطلب المسبق في الإمارات العربية المتحدة

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف Galaxy A80 والذي أعلنت عنه شركة سامسونج في شهر أبريل الماضي، أصبح متوفرًا الآن للطلب المسبق في الإمارات العربية المتحدة، وسيكلف الهاتف هناك 2399 درهم إماراتي، وهو ما يعادل 653 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية.

الهاتف Galaxy A80 سيكون متاحًا للشراء في الإمارات العربية المتحدة باللون الأبيض والذهبي والأسود، وفي حالة إذا قمت بطلب هذا الهاتف بشكل مسبق، فسوف تحصل مجانًا على إسوارة اللياقة البدنية Samsung Galaxy Fit e.

يُعتبر الهاتف Galaxy A80 الذي أعلنت عنه شركة سامسونج في شهر أبريل الماضي تجسيدًا مثاليًا لفلسفة تصميم ” عصر الحياة ” الجديدة لسلسلة هواتف Galaxy A Series المجددة. وهو يفعل ذلك من خلال آلية منبثقة مزودة بمحرك وآلية تدوير مزودة بنابض تقوم بتوجه الكاميرا الخلفية نحو الأمام عندما تكون بحاجة لإلتقاط صور السلفي أو إجراء محادثة فيديو مع العلم بأن هذا الهاتف يعد بتقديم صور وفيديوهات ذاتية ذات جودة عالية.

للقيام بذلك، قامت شركة سامسونج بتزويد الهاتف Galaxy A80 بمستشعر أساسي بدقة 48 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0 يستعير وضع Super Steady من الهاتف Galaxy S10 من أجل مقاطع الفيديو. كما ترى، تصميم ” عصر الحياة ” يترك صور السلفي الثابتة وينتقل نحو مقاطع الفيديو والتي يمكن عرضها على جمهور عالمي.

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تم إرفاق الكاميرا الأساسية بكاميرا أخرى واسعة الزاوية تمتاز بدقة 8 ميغابكسل إذا كنت بحاجة لتضمين المزيد من أصدقائك في اللقطة. أما بخصوص الكاميرا الثالثة والأخيرة، فهي عبارة عن كاميرا Time Of Flight تعمل على إستشعار معلومات العمق في اللقطات.

وبغض النظر عن الكاميرات، فقد تم تزويد الهاتف Galaxy A80 كذلك بمواصفات أخرى متقدمة تشمل شاشة Super AMOLED بحجم 6.7 إنش وبدقة +FullHD تضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB غير قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 3700mAh تدعم الشحن بسرعة 25 واط، ولكنها للآسف لا تدعم الشحن اللاسلكي.

وكما يمكنك أن تتوقع، فالهاتف Galaxy A80 الجديد يأتي مسبقًا مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة One UI الأحدث من سامسونج.