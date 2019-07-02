أُخلي العديد من المباني في المقر الرئيسي لشركة فيسبوك في مينلو بارك بولاية كاليفورنيا بعد أن نبهت إحدى الآلات في منشأة بريد الشركة الموظفين إلى أن الطرد قد يحتوي على غاز السارين القاتل.
وجاءت التصريحات من مسؤول بإدارة مكافحة الحرائق في مينلو بارك (MPFD)، مع وضع حقيبة البريد تحت الحجر الصحي، والذي قال: إنه من الممكن أن يكون الكشف إيجابيًا زائفًا.
ووفقًا للمسؤولين، فإنه يجري في الوقت الحالي مراقبة عدد من الأشخاص الذين يعملون في المنشأة، دون ظهور أي من أعراض التعرض لغاز السارين على أي أحد.
ولم يستطع مسؤول إدارة مكافحة الحرائق في مينلو بارك (MPFD) تحديد عدد الأشخاص الخاضعين للمراقبة، وذلك بالرغم من أن التقارير الإخبارية أشارت إلى شخصين.
ويُستخدم غاز السارين القاتل في الحرب الكيميائية، وهو من صنع الإنسان، ويؤثر على الأعصاب، وهو غاز عديم اللون والرائحة، ويتسبب بفقدان الوعي؛ والتشنجات؛ والشلل؛ والفشل التنفسي؛ والموت، وذلك وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
وقال أنتوني هاريسون Anthony Harrison، المتحدث باسم فيسبوك: لقد أخلينا أربعة مبانٍ ونجري تحقيقًا شاملًا بالتنسيق مع السلطات المحلية، وتعتبر سلامة موظفينا من أهم أولوياتنا وسنشارك معلومات إضافية عندما تكون متوفرة.
وتختبر فيسبوك بشكل روتيني جميع الطرود المرسلة إليها ضمن منشأة البريد الخاصة بها عبر جهاز يمكنه اكتشاف المواد الخطرة والكيميائية.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب غاز قاتل... إخلاء العديد من مباني فيسبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.