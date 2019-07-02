بالصور: 1.9 مليون دولار ثمن سيارة جيمس بوند الجديدة

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تمّ الكشف عن سيارة جيمس بوند الجديدة في فيلمه الجديد الذي سُمي بـ Bond 25 وهي من نوع أستون مارتن “فالهالا” ويبلغ ثمنها حوالي 1.5 مليون جنيه استرليني أي حوالي 1.9 مليون دولار.
وقال مصدر إن سيارة أستون مارتن الفضية الهجينة الجديدة "تسببت في ضجة كبيرة" في استوديوهات باينوود، باكز.
وكشف: "لقد كانت بضعة أسابيع صعبة جداً. سارت الأمور من سيء إلى أسوأ بسبب إصابة دانيال ثم الانفجار. لكن الآن وصلت سيارة بوند ودانيال في حالة تحسّن."
الى ذلك، توقف تصوير الفيلم في نيسان الماضي، بعد أن أصيب الممثل دانيال كريغ في كاحله بجروح خطيرة كما وأنه أصيب أحد أفراد الطاقم في انفجار وقع في موقع التصوير هذا الشهر.
لكن كريج تعافى الآن من العملية الجراحية، مما سمح باستئناف التصوير ومن المحدد إطلاق فيلم Bond 25 في نيسان من العام المقبل أي 2020.
الجدير بالذكر أن سيارة 007 الجديدة هي سيارة هجينة فضية تسمى “فالهالا” وقادرة على الوصول إلى سرعة أكثر من 200 ميل في الساعة وتحتوي على محرك توربيني مهجن من فئة V6، وينتج قوة خارقة تصل لألف حصان.
وستطرح شركة أستون مارتن نسخا محدودة من هذا الطراز المميز بعدد 500 سيارة فقط.
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