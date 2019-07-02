Realme ستضيف مميزات جديدة في تحديثات قادمة لواجهة Color OS

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Realme شركة الهواتف الذكية التابعة لشركة Oppo تعلن عن اضافات جديدة في النسخة القادمة من Color OS. و هو اسم الواجهة التي تستعملها شركتي Realme و Oppo. شركة Realme نجحت نجاحاً عالمياً بعد ان كانت مجرد شركة تعتمد على البيع عن طريق الإنترنت. و الآن فإن الشركة تنوي تحديث Color OS 6 بمزيد من المزايا التي من شأنها تحسين تجربته الكلية. و يأتي Color OS 6 بالفعل بمزايا لم تكن موجودة من قبل في النسخ السابقة.

Dark Mode قادم لأجهزة Realme

Color OS 6 سيحمل اهم ميزة في Android Q و هي الوضع الليلي. يمكن ان الوضع الليلي هي اكثر ما يجذب انتباه اي شخص. فقد كانت هذه الميزة احد اكثر المطالب انتشاراً من زمن. فكما فعلت Samsung في واجهة OneUi و كما فعلت Xiaomi في واجهة MiUi فإن واجهة Color OS 6 ستحمل الوضع الليلي كذلك. و رغم ان جهاز realme 3 pro مشارك في اختبار Android Q. فإنه من المتوقع حصوله على نسخة مستقرة قريباً.

تسجيل صوت الجهاز مع الميكروفون

هذه ميزة ايضاً طلبها العديد من الناس و هي القدرة على تسجيل صوت الجهاز نفسه مع الصوت الخاص بالميكروفون عند تسجيل الشاشة. فأغلب خواص التسجيل في الواجهات لا تقوم بهذه العملية. و لهذا فإن اضافتها لواجهة Color OS 6 فهي اضافة جيدة جداً. و هذه الميزة من المفترض ان تكون من نصيب جميع اجهزة الشركة و ستحصل عليها عن طريق التحديثات الهوائي فيما قريب.

واجهة كاميرا جديدة

من المطالب ايضاً التي طلبها المستخدمون هي واجهة جديدة للكاميرا. الواجهة الجديدة لن تصل فقط الى الاجهزة الحديثة بل ان جهاز Realme U1 و realme 1 سيحصلان على الواجهة الجديدة للكاميرا ايضاً. رغم انهما قد حصلا على Android Pie في وقت قريب. و انهما من الاجهزة القديمة نسبياً للشركة. من المفترض ان الواجهة الجديدة ستكون اسهل في الإستعمال و افضل من الواجهة القديمة بالفعل. و هي احد الميزات المنتظرة في Color OS 6

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دعم الخطوط

بعد ان تم اضافة متجر Themes في واجهة Color OS تقرر اضافة دعم للخطوط المختلفة في ذلك المتجر و في الواجهة الجديدة. ليستطيع المستخدمون تغير خط الهاتف كما يحبون. و ذلك كنوع من اضافة بعض التخصيص للهاتف. فكرة تغيير خط الكتابة الخاصة بالهاتف ليست شيئاً سيئاً. هي فكرة جيدة خاصة ان تغيير الخط يضيف نوعاً من الإختلاف الصغير. فهي فكرة جيدة بحق

Realme X يأتي قريباً في الهند

نشر المدير التنفيذي في شركة Realme تغريدة على موقع twitter مفادها بأن الهاتف Realme x سيتم إطلاقه قريباً في الهند. الهاتف الذي هو اقوى هواتف الشركة من ناحية العتاد و المميزات. و الذي يحمل مميزات لم يحملها اي هاتف من الشركة قبل ذلك. الهاتف سيأتي بكاميرا امامية منبثقة و حساس بصمة مدمج اسفل الشاشة. و مستشعر كاميرا من Sony و هو مستشعر Sony IMX 586 بدقة 48MP. و يمكنك قرائة المواصفات ايضاً

مواصفات Realme X

المعالج Qualcomm Snapdragon 710 ثماني النواة بدقة تصنيع 10 نانو متر الشاشة بحجم 6.53 بوصة و من نوع Amoled بدقة 1080p الذاكرة الداخلية ذاكرة 64GB او 128GB ذاكرة الوصول العشوائي سعة 4GB او 6GB او 8GB الكاميرا الخلفية مزدوجة عدسة بدقة 48MP بفتحة عدسة f/1.7 عدسة ثانوية بدقة 5MP بفتحة f/2.4 و هي بمستشعر عمق Depth Sensor الكاميرا الامامية وحيدة بعدسة بدقة 16MP و فتحة عدسة f/2.0 البطارية بحجم 3765mah تشحن بقدرة 20Watt

التغريدة

الرئيس التنفيذي للشركة يتحدث عن Color OS 6