علوم وتكنولوجيا

Samsung Galaxy Note 10 يحصل على ميعاد اطلاق رسمي اخيراً

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Samsung Galaxy Note 10 الهاتف الذي طال انتظاره يحصل اخيراً على ميعاد اطلاق رسمي. حيث ان الشركة بدأت في ارسال دعوات حضور المؤتمر للعديد من المهتمين بالتقنية حول العالم و المراجعين. كما ان الحساب الرسمي للشركة اعلن على موقع twitter بميعاد الإصدار الرسمي للهاتف. و الذي وافق توقعاتنا. حيث ان الهاتف سيتم اصداره في اليوم السابع من شهر اغسطس لعام 2019. الهاتف الذي طال انتظاره هذا العام. و يبدو ان هناك امر خاص في الهاتف فيما يخص القلم.

تغريدة عن Samsung Galaxy Note 10

دعوة المؤتمر

مواصفات الهاتف المتوقعة بنسختيه

Galaxy Note 10 Galaxy Note 10+
الشاشة 6.28 بوصة بدقة 3040×1440 و من نوع Dynamic Amoled داعمة للـHDR 10 6.75 بوصة بدقة 3040×1440 و من نوع Dynamic Amoled داعمة للـHDR 10
نظام التشغيل Android 9.0 Pie 

واجهة One UI

Android 9.0 Pie 

واجهة One UI

المعالج Snapdragon 855 معالج

 Exynos 9820 معالج

Snapdragon 855 معالج

 Exynos 9820 معالج

ذاكرة الوصول العشوائي RAM حتى 12GB حتى 12GB
الكاميرات الخلفية كاميرا ثلاثية

عدسة عادية

عدسة Telephoto للتقريب البصري

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عدسة بزاوية واسعة

كاميرا رباعية

عدسة عادية

عدسة Telephoto للتقريب البصري

عدسة بزاوية واسعة

عدسة Time of flight

الحماية مستشعر بصمة مدمج اسفل الشاشة مستشعر بصمة مدمج اسفل الشاشة
البطارية 4500mah

تدعم الشحن السريع بقدرة 45Watt

تدعم الشحن السريع بقدرة 45Watt
مدخل الشحن USB type C USB type C
الأبعاد 151 x 72 x 7.9 mm 162.3 x 77.4 x 7.9 mm

الـTeaser الخاص بالمؤتمر

يبدو ان علينا توقع الكثير في هذا المؤتمر حيث ان الشركة قد اصدرت مقطع تشويقي صغير مدته 16 ثانية عن الهاتف. يظهر فيه القلم و هو يرسم دائرة تتحول فيما بعد الى عدسة الكاميرا الخاصة بالهاتف. هذا يعني احد احتمالين. الأول ان الهاتف سيأتي بتطويرات في كلا الكاميرا و القلم. نتذكر العام الماضي في Note 9 عندما كان القلم هو محور المؤتمر و كيف حمل العديد من الإضافات التي زادت من جودته و فائدته. فيبدو ان Note 10 سيحصل على العديد من المميزات هذا العام. و الكاميرا لا اعلم كيف ستزيد Samsung من قوتها فالبفعل كاميرات Samsung جيدة بشكل كبير. اما الإحتمال الثاني فهو ينطبق لأحد التسريبات بأن الهاتف سيحمل الكاميرا الأمامية بداخل القلم. فيصبح مكان القلم بالأعلى. و عندما تريد استعمالها فقط تضغط على القلم لتظهر الكاميرا. فتلتقط الصورة ثم تدخل القلم مكانه مجددا. لا احد يعلم اي الإحتمالين اصح. لكن شاهد الإعلان التشويقي ايضاً

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المصدر الأصلي : عرفني

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