تكنولوجيا: سامسونج تؤكد رسمياً على موعد مؤتمر Galaxy Note10 في 7 من أغسطس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت العملاق الكوري اليوم مقطع فيديو جديد يظهر فيه قلم S Pen مع ثقب واحد في الشاشة، كما أشار مقطع الفيديو إلى موعد 7 من أغسطس لعقد مؤتمر سامسونج المقرر الكشف فيه عن سلسلة Galaxy Note10.

كانت التسريبات قد أشارت خلال الفترة الماضية إلى خطط سامسونج للإعلان الرسمي عن هواتف Galaxy Note10 في مؤتمر يعقد في نيويورك خلال شهر أغسطس، واليوم أكدت العملاق الكوري الموعد رسمياً من خلال مقطع فيديو يؤكد على مؤتمر الشركة في 7 من أغسطس.

أيضاً في الوقت الذي لم يتم ذكر هواتف Galaxy Note10 بشكل صريح في مقطع الفيديو، إلا أن محتوى الفيديو قد سلط الضوء على قلم S وكاميرة واحدة في ثقب الشاشة، وهي مواصفات Note10 التي أشارت إليها التسريبات حتى الآن.

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وتشير التوقعات إلى أن سامسونج ستعلن رسمياً خلال الحدث عن ثلاثة إصدارات من سلسلة Note10، حيث تقدم كلاً من Note10 الإصدار الرئيسي مع Note10 بلس وأيضاً Note10 5G الذي يأتي بمستشعر إضافي في الكاميرة الخلفية مع حجم أكبر في الشاشة.

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