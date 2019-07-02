سامسونج تكشف رسميًا عن موعد الإعلان عن هواتف Galaxy Note 10 الجديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - في الشهر الماضي، صادفنا تقريرًا يدعي أن شركة سامسونج تعتزم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Galaxy Note 10 في اليوم السابع من شهر أغسطس المقبل. حسنًا، لقد إتضح الآن أن ذلك التقرير كان صحيحًا لأن شركة سامسونج أكدت لنا اليوم وبشكل رسمي أنها ذاهبة بالفعل للكشف عن الهاتف Galaxy Note 10 في التاريخ المذكور آنفًا.

أكدت شركة سامسونج أنها ستقوم بالكشف عن هاتف جديد في حدث Samsung Upacked 2019 الذي ستعقده بالعاصمة الإقتصادية الأمريكية، نيويورك. لم تذكر الشركة بشكل صريح ما ستعلن عنه في هذا الحدث، ولكنها قامت بنشر مقطع فيديو يتضمن القلم الإلكتروني S Pen وكاميرا واحدة مما يشير بوضوح إلى أن Galaxy Note 10 سيكون هو نجم الحدث.

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الكاميرا في الفيديو تلمح أيضًا على الأرجح إلى أن الهاتف Galaxy Note 10 سيضم ثقبًا في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية، على الأقل هذا ما أشارت إليه التسريبات السابقة.

وبالعودة إلى التقارير السابقة، فقد تردد أن شركة سامسونج ستقوم بالكشف عن ثلاث طرازات ضمن سلسلة Galaxy Note Series هذا العام، وتشمل هذه الطرازات الثلاثة Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 إضافة إلى Galaxy Note 10 5G. وسيحصل الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 على نفس التصميم بإستثناء أن هذا الأخير سيحصل على شاشة أكبر وكاميرا إضافية في الخلف. عمومًا، سنتأكد من كل شيء عندما سيتم الكشف عن هواتف Galaxy Note 10 Series في اليوم الأخير من الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل. لذلك، لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.