هجوم فيروس الفدية يواصل إستهداف المزيد من المدن بولاية فلوريدا الأمريكية

فاطمة أيت طالب - دبي - تثبت المدن في ولاية فلوريدا أنها أهداف سهلة للقراصنة. ذكرت بلدية محلية ثالثة أنها تعرضت أيضًا لفيروس الفدية، مما ترك أنظمتها مغلقة حتى يتم دفع الفدية. وتعرضت بلدية مماثلة في الأونة الأخيرة لهجوم مماثل مما أجبرها على دفع 500 آلف دولار أمريكي لإستعادة التحكم في أنظمتها وإستعادة الوصول إلى بياناتها. والآن، تعرضت مدينة Key Biscayne بولاية فلوريدا أيضًا لهجوم مماثل.

كان هناك قاسم مشترك واحد في جميع هذه الهجمات الثلاثة علمًا أن مدينة Lake City هي الأولى التي تعرضت لهذا الهجوم في شهر يونيو الماضي، وهذا القاسم المشترك هو نقر أحد موظفي المدينة على ملف خبيث مرفق برسالة إلكترونية يقوم بنشر فيروس الفدية عبر الشبكة.

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بمجرد إنتشار الفيروس في الشبكة وإغلاق الحواسيب، يتم عرض ملاحظة توجه الضحايا إلى صفحة تعرض كيفية التواصل مع القراصنة. بعد ذلك، يطلب القراصنة دفع فدية على شكل عملة البيتكوين، وحتى يتم دفع الفدية، لن يستطيع مسؤولو المدينة الوصول إلى أنظمتهم.

في كلتا الحالتين السابقتين، قررت المدن دفع الفدية لأنها وجدت أنها أفضل طريقة للخروج من المعضلة. تعتبر Key Biscayne مقاطعة صغيرة جدًا بحيث تضم 3000 مقيم فقط على عكس Lake City التي تضم أكثر من 12 آلف مقيم، لذلك لم يتخذ المسؤولون بعد قرارًا بشأن ما إذا كانوا سيدفعون أو سيحاولون تجربة شيء آخر. لقد قرروا عقد إجتماع طارئ هذا الأسبوع للحديث عن الخيارات المتاحة أمامهم.