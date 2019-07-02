آبل ستقوم بتجميع Mac Pro 2019 الجديد في الصين بدلاً من الولايات المتحدة

فاطمة أيت طالب - دبي - تقوم شركة آبل بتصنيع Mac Pro في مصنع بمدينة أوستن الأمريكية، منذ العام 2013. ومع ذلك، يبدو أن الشركة ستقوم بنقل الإنتاج إلى الصين فيما يخص الإصدار الجديد من Mac Pro الذي أعلنت عنه الشركة مؤخرًا. هذا لن يفاجئ أي شخص نظرًا إلى أنه يجري إنتاج معظم أجهزة آبل في الصين.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن شركة آبل ستقوم بتصنيع Mac Pro 2019 الجديد في الصين وليس في الولايات المتحدة الأمريكية. سيثير هذا القرار بعض الإستفسارات، لأن إحتمال فرض رسوم بنسبة 25% على الواردات من الصين لا يزال يلوح في الآفق. هذا هو الإحتمال الذي جعل بعض الشركاء المصنعين لشركة آبل يؤكدون من جديد أن لديهم القدرة على إنتاج هواتف iPhone خارج الصين.

Advertisements

تواجه شركة أبل أيضًا خطرًا في الحصول على إستحسان من الرئيس دونالد ترامب بسبب هذه الخطوة، فهذا الأخير إنتقد الشركة سابقًا بسبب عدم تصنيعها لمنتجاتها في الولايات المتحدة. لا يساعد ذلك في تثبيت موقف آبل السابق المتمثل في الإلتزام بتصنيع الإصدار السابق من Mac Pro في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأبلغت الشركة الكاتب أن Mac Pro 2019 الجديد سيحتفظ ببيع المكونات التي سيتم تصنيعها في الولايات المتحدة الأمريكية. وقال متحدث بإسم شركة آبل : ” التجميع النهائي هو جزء واحد فقط من عملية التصنيع “.