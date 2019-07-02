كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| مصممو طائرات من مواد خفيفة يتحدون الجاذبية في ليون الفرنسية

شارك 36 فريقا فرنسيا من مصممي الطائرات الكرتونية والمواد الخفيفة في مسابقة نظمتها “ريد بول”، تقضي بالارتماء بطائراتهم الطريفة الشكل صوب الماء، من علو ارتفاع ستة أمتار في مياه كونفلويونس، ملتقى نهر الرون والسون في مدينة ليون الفرنسية، والهدف: الطيران لأطول مدة ممكنة من الثواني ولأبعد نقطة، في محاولة لتحطيم الرقم القياسي البالغ 78.64 مترا والذي حققه فريق أمريكي منذ 2013.

إحدى الطائرات اتخذت شكل هاتف جوال واتخذت أخرى شكل الشطيرة، فيما كانت أخرى على شكل شاحنة واختار مصمم آخر شكل الباذنجان المجنح. وكان الفوز من نصيب فريق “مينيون”، بحسب موقع يورو نيوز.