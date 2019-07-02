تكنولوجيا: تيم كوك يؤكد على كفاءة فريق التصميم في شركة ابل وينفي ما جاء في تقرير وول ستريت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قام تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة ابل بالرد على ماء جاء في تقرير وول ستريت مؤخراً، كما أكد على قوة وكفاءة فريق التصميم في شركة ابل واصفاً ما جاء في التقرير بالسخافة.

إستعرض تقرير وول ستريت مؤخراً الأسباب التي دفعت Jony Ive إلى الإنفصال عن شركة ابل، من عدم إهتمام تيم كوك بتطوير المنتج، كما سلط الضوء على التوترات الداخلية في شركة ابل التي دفعت الكثير من أعضاء فريق التصميم في الشركة إلى المغادرة.

وفي رد من تيم كوك على ما جاء في هذا التقرير نفى وجود توترات داخلية في شركة ابل، كما أكد على أن فريق التصميم في شركة ابل موهوب جداً وأكثر قوة من أي وقت مضى، كما أشار إلى سخافة ما جاء في التقرير.

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ولا يختلف تقرير وول ستريت عن تقرير سابق جاء من بلومبرغ، إلا أن تيم كوك لم يستجيب بالرد على تقرير بلومبرغ، كما أن الرئيس التنفيذي لا يستجيب بالرد شخصياً غالباً على المراسلين، وهو ما يثير بعض التساؤلات حول الأسباب الحقيقية التي دفعت Jony Ive إلى مغادرة ابل.

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