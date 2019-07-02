بعض حواسيب MacBook Air 2018 مؤهلة للحصول على إصلاح مجاني لمشاكل في اللوحة الأم

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كنت تملك MacBook Air 2018 وتعاني من بعض المشاكل مع حاسوبك المحمول، فقد تكون مهتمًا بمعرفة أن شركة آبل أكدت في مستند داخلي أن بعض حواسيب MacBook Air 2018 مؤهلة بالفعل للحصول على إصلاح مجاني لبعض المشاكل التي تم العثور عليها في اللوحة الأم.

ووفقا للمذكرة، فقد لاحظت شركة آبل أن هناك بعض المشاكل في اللوحة الأم وأن هذه المشكلة تؤثر فقط على نسخة 13 إنش من MacBook Air 2018، لذلك إذا كنت تملك حاسوب محمول آخر من شركة آبل، فهناك فرصة كبيرة أن لا يتأثر حاسوبك بهذه المشاكل. ولم تفصح شركة آبل عن ماهية المشكلة، وإكتفت بالإشارة إلى أن لها علاقة مع ” الطاقة “.

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ومع ذلك، وبناءً على شكاوى المستخدمين بشأن الحاسوب المحمول، فقد كان هناك عدد كبير من المستخدمين الذين إشتكوا في الماضي من عدم قدرة الحواسيب المحمولة الخاصة بهم على الإقلاع. يعود هذا إلى الوقت الذي تم فيه إطلاق حواسيب MacBook Air المحدثة لأول مرة في العام 2018. ومن غير الواضح في الوقت الراهن ما مدى إنتشار هذه المشكلة، ولكن من المتوقع أن تقدم آبل الدعم لمدة أربع سنوات من تاريخ الشراء الأصلي، لذلك إذا لم تظهر لديك هذه المشاكل الآن ولكنها ظهرت في وقت لاحق، فلا داعي للقلق لأنك معني بالضمان.