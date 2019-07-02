Sony تعمل على جعل الهاتف Xperia 2 جاهزًا بحلول موعد إنعقاد معرض IFA 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - قدمت لنا شركة Sony هاتفها الرائد الحالي Xperia 1 في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 الذي أقيم في أواخر شهر فبراير الماضي، والآن حصلنا على بعض المعلومات التي تلمح إلى أننا سنرى خليفة هذا الهاتف في معرض IFA 2019 المقرر عقده في العاصمة الألمانية برلين في وقت لاحق من هذا العام. في الواقع، لقد ظهر هاتفان جديدان يحملان الأسماء الرمزية J8210 و J8010 في ملفات UAProf، بينما كان هناك تسريب آخر مرتبط بهاتفين يحملان الأسماء الداخلية SPHINX و HORUS مع مودمات متوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G.

نحن على يقين من أن J8210 هو الهاتف الرائد التالي لشركة Sony لأن الهاتف Xperia 1 الحالي يحمل الإسم الرمزي J8110. إفترضنا أن هذا الهاتف سيصل إلى السوق تحت إسم Xperia 2، ولكن يمكننا أن نرى Xperia 1 Premium أو Xperia 1 5G أو هاتف مختلف تمامًا. أشار تسريب سابق إلى أن شركة Sony تعمل على هاتف جديد مزود بثلاث كاميرات في الزاوية العلوية اليسرى من الواجهة الخلفية يمكن أن يصل إلى اليابان تحت إسم Xperia 1s أو Xperia 1v في اليوم التاسع من شهر يوليو الجاري.





وعلى الرغم من ندرة المواصفات التقنية، فنحن نرى الهاتف J8210 يضم شاشة بدقة 1080×1920 بكسل وبنسبة عرض على إرتفاع تقليدية تبلغ 9:16. ومع ذلك، يبدو أن الهاتف J8010 يحتوي على شاشة بدقة 1644×3840 بكسل، وهي نفس الدقة التي تميزت بها شاشة الهاتف Xperia 1 الحالي.

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ومع ذلك، غالبًا ما تكون الدقة في ملفات UAProf مجرد عناصر نائبة مما يعني بأنه يمكن تغيير دقة شاشة الهاتف J8210 إلى 1440×2880 بكسل في أي وقت. وبغض النظر عن ذلك، فقد سمعنا أيضًا في الفترة الماضية أن شركة Sony تعمل على هاتف ذكي قابل للطي يدعى Xperia F سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G. فقط المستقبل هو الذي سيخبرنا بالحقيقة. من يدرى، قد نرى النسخة العالمية من الهاتف Xperia Ace الذي تم إصداره في الفترة الماضية باليابان.