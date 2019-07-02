شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 نصايح عشان تخلى أكونت فيس بوك آمن.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر فيس بوك هو الشبكة الأكبر والأسهل التى تضم مليارات الناس حول العالم من أجل التواصل ومشاركة آرائهم وأفكارهم ومنشوراتهم، ونظراً لهذا يتعرض فيس بوك للعديد من الاختراقات وسرقة البيانات، وحسب موقع Gadgets الهندى، سنقدم لك 5 نصائح للمحافظة على حسابك من التعرض لاختراقات أو من المنشورات التى تشكل لغزاً بالنسبة لك.

ميزة التحقق بخطوتين

يوفر فيس بوك العديد من مميزات الأمان أبرزها التحقق بخطوتين، حيث سيطلب منك إدخال رمز لتأكيد الدخول، وسيظهر طلب لإدخال الرمز فى كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول، فإذا فتحت حسابك الخاص من سطح المكتب فى المنزل وقررت تسجيل الدخول إلى حسابك من جهاز كمبيوتر محمول شخصى أو أى جهاز آخر، فسيرسل فيس بوك إشعارًا بأنه قد تم الوصول إلى الحساب من جهاز خارج الجهاز المعتاد.

تقييد بياناتك

حاول فيس بوك تقليل البيانات التى تستخدمها التطبيقات الأخرى، حيث سيحتاج إلى الموافقة على جميع التطبيقات التى تطلب الوصول إلى المعلومات، مثل تسجيلات الدخول والإعجابات والصور والمنشورات ومقاطع الفيديو والأحداث والمجموعات، وكان فيس بوك قد بدأ بالموافقة على هذه الأذونات فى وقت سابق من عام 2014 ، ولكن الآن يقوم بتشديد عملية المراجعة الخاصة بهم .

الإبلاغ عن إساءة فى فيس بوك

يمكن للمستخدمين الأن الإبلاغ عن أى محتوى مسيء بما فى ذلك المنشورات والملفات الشخصية والصور ومقاطع الفيديو والملفات الشخصية على فيس بوك، حيث يقوم فيس بوك بإزالة أى محتوى ضار إذا ما تم الإبلاغ عنه، وتعد افضل طريقة للإبلاغ هى استخدام النقاط الثلاثة الموجودة أعلى المنشور والضغط على إبلاغ.

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إدارة بيانات الفيس بوك الخاصة بك

بإمكانك الآن الضبط والتحكم فى المعلومات التى يستخدمها فيس بوك، وهذا من خلال القائمة الموجودة فى التطبيق، ستتمكن فى التحكم فى بياناتك، بالإضافة إلى إدارة البيانات الموقع، والتحكم فى جهات الاتصال التى تم تحميلها على فيس بوك.

معرفة سبب رؤيتك للمنشورات

أضاف فيس بوك العديد من التحديثات التى توفر لك ميزة الاستفسار عن أسباب عرض المنشورات إن لم يكن المنشور يعجبك أو غريب عنك، بالإضافة إلى التحكم فى نوع المشاركات التى تظهر لك من الأصدقاء والصفحات والمجموعات.