شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور.. تركيب نوع متطور من الكاميرات بمستكشف المريخ 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لموقع "سبيس" الأمريكى عن دمج كاميرا تسمى SuperCam بمستكشف المريخ 2020 بمختبر الدفع النفاث التابع لناسا.



وطورت وكالة الفضاء الفرنسية "CNES" إلى جانب معاهد جامعية في فرنسا، الكاميرا متعددة الأغراض لتحليل المعادن والكيمياء والأصوات واختبار المركبات المرتبطة عن بعد، وتم الإعلان عن دمجها خلال الاجتماع السنوي للجمعية الفلكية الأوروبية (EWASS2019) في ليون.



كاميرا المتجول

وتهدف مهمة مستكشف المريخ 2020 إلى تحديد ما إذا كانت الحياة قد تطورت على سطح المريخ وإعداد مجموعة من العينات التي سيتم إعادتها إلى الأرض في مهام المريخ المستقبلية، وسيتم إطلاق هذه المهمة في يوليو 2020.

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وتعد SuperCam هي نسخة مكتملة من ChemCam ، والتي تعمل حاليًا على متن مركبة Mars Curiosity، وستسخدم SuperCam أدوات تحليل الاستشعار عن بعد، وتنتج تفاصيل أكثر من ChemCam حول علم المعادن ووجود مركبات ذات صلة بإمكانية الحياة على سطح المريخ.

ويجمع الجهاز بين تقنيات مختلفة على مسافات بعيد، منها المستحث بالليزر (LIBS) للتكوين الأولي، والأشعة تحت الحمراء (IR)، والتصوير الملون، وحتى تسجيل الصوت عبر الميكروفون.