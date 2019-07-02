شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند تجرى تحقيقات مع جوجل بسبب ممارستها المنافية للمنافسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت لجنة المنافسة فى الهند إنها أمرت بإجراء تحقيق مفصل حول الممارسات المزعومة المنافية للمنافسة من جوجل، بعد أن وجدت أن سلوك عملاق البحث قد يساعد على إدامة هيمنته على الفضاء عبر الإنترنت، بينما يؤدي إلى حرمان السوق الوصول للتطبيقات المنافسة.

يتبع الطلب شكوى زعم فيها أن عملاق البحث منغمس في ممارسات مناهضة للمنافسة من خلال تكليف مصنعي الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية بضرورة تثبيت تطبيقات وخدماته مسبقًا على الهواتف الذكية التي يتم تصنيعها أو بيعها في الهند.

علاوة على ذلك، قيل أيضًا إن جوجل تمنع الشركات المصنعة لأجهزة المحمول فى الهند من تطوير وتسويق إصدارات اندرويد، التى تم تعديلها لمنافسة الأجهزة الأخرى، مما يعرقل تطوير تطبيقات الهواتف المحمولة المنافسة ويمنع الوصول إليها فى الأسواق.

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واعترضت جوجل على تلك الإدعاءات، مؤكدة أن التثبيت المسبق محدود النطاق، وقال المسئولون داخل الشركة : يتمتع مستخدمو اندرويد بحرية كبيرة فى تخصيص هواتفهم وتثبيت التطبيقات التى تتنافس مع تطبيقات جوجل، إذ يمكن للمستهلكين نقل التطبيقات المثبتة مسبقًا أو تعطيلها بسرعة وسهولة، بما فى ذلك تطبيقات جوجل ".

فى هذا الصدد قالت لجنة المنافسة فى الهند (CCI) إن سلوك جوجل المقصود قد يساعد على إدامة هيمنتها فى سوق البحث عبر الإنترنت، بينما يؤدى إلى رفض الوصول إلى الأسواق لتطبيقات البحث المنافسة.