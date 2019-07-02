شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تواصل قيادة سوق "البرمجيات الخدمية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحدث تقرير صادر عن مؤسسة للأبحاث السوقية أن شركة مايكروسوفت تواصل قيادة سوق "البرمجيات الخدمية" SaaS للمؤسسات بحصة سوقية عالمية تبلغ 17٪.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فقد وسعت مايكروسوفت مكانتها الرائدة مع نمو بنسبة 34 ٪ مقارنة بالربع السابق فى هذا السوق، إلا أن معدل نمو مايكروسوفت ينخفض بسبب الحجم الهائل الذى حققته بالفعل فى هذا السوق، فيما كانت شركات مثل Salesforce وAdobe وSAP وOracle فى المراكز الأربعة التالية فى القائمة.

وكشف التقرير أنه خلال الربع الأول من العام الجارى 2019، حقق سوق خدمات SaaS أكثر من 23 مليار دولار من العائدات، فيما سيبلغ معدل التشغيل السنوى 100 مليار دولار فى الربع الحالى، وعلى الرغم من أن معدل نمو SaaS ليس مرتفعًا مثل خدمات البنية التحتية أو خدمات المنصات، إلا أنه سيظل سوقًا مهمًا فى مساحة المشروع، ومع طرح Office 365 و Dynamics 365 و endpoint security + management، ستستمر حصة مايكروسوفت فى هذا السوق بالنمو.