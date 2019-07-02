«تريند مايكرو» تعزز فريق عملها في الشرق الأوسط في ظل التوقعات بنموّ سوق الأمن الالكتروني ليبلغ 83...

الرياض - الخليج 365 :

أعلنت شركة «تريند مايكرو»، إحدى أبرز الشركات العالمية في مجال حلول الأمن الالكتروني، (رمزها في بورصة طوكيو TYO: 4704 ورمزها في بورصة تورنتو TSE: 4704)، عن تعزيز فريقها القيادي في منطقة الشرق الأوسط بتعيين مدير إداري جديد للشركة في المملكة العربية السعودية ورئيس جديد لعمليات المبيعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمواكبة الطلب المتزايد على حلول الأمن الإلكتروني، لاسيما في ظل التقارير التي تفيد بوصول سوق الأمن الالكتروني في المنطقة إلى رقم قياسي يبلغ 83 مليار ريـال سعودي بحلول 2022.

وتواجه المملكة مستويات مرتفعة من الهجمات الإلكترونية بالتوازي مع تعزيز رؤية السعودية 2030 لمسيرة التحول الرقمي فيها والنمو المتنوع لاقتصاد مجموعة العشرين. ويظهر بحث أجرته «تريند مايكرو» في الربع الأول من العام 2019 بأن المملكة هي من أكثر الدول التي اكتشفت فيها تهديدات البرمجيات الخبيثة، وتأتي في المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من ناحية عدد تهديدات البريد الإلكتروني وعناوين مواقع الانترنت الخبيثة.

نتيجة لذلك، يستثمر مدراء تكنولوجيا المعلومات السعوديون في أنظمة الأمن الالكتروني ويعملون على إحداث نقلة نوعية في عملياتهم. ويشهد سوق الأمن الالكتروني في المملكة نموًا بمعدل سنوي مركب بنسبة 15 بالمائة ليصل وفق التوقعات إلى 13 مليار ريـال سعودي للعام 2019، وفق تقرير حديث أصدرته مؤسسة البحوث "مايكرو ماركت مونيتر"، ومن المتوقع أن تكون الحصة السوقية للمملكة العربية السعودية في مجال الأمن السيبراني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بين العامين 2017 و 2022.

وقال الدكتور معتز بن علي، نائب الرئيس لدى «تريند مايكرو» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يظهر الرقم القياسي لسوق الأمن الالكتروني في المملكة الحاجة الملحة التي تواجهها مؤسسات القطاعين العام والخاص في تأمين عملية التحول الرقمي لديها".

Advertisements

وبغية دعم أمن التحول الرقمي في المنطقة، عينت «تريند مايكرو» رشيد العودة كمدير إداري في المملكة العربية السعودية، ومؤيد سمباوه كرئيس لعمليات المبيعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيرفع كلاهما تقاريره مباشرة إلى الدكتور معتز بن علي.

وأضاف الدكتور معتز بن علي قائلاً: "تجلب تعييناتنا الجديدة في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا خبرات قوية ومهارات قيادية لأجل أمن القطاعات الاستراتيجية الرئيسية في المنطقة. وتعتبر القطاعات الحكومية والعامة والنفط والغاز والتعليم أهمّ أسواقنا التي تشهد أكبر نسبة إقبال على حلول الأمن الإلكتروني، لاسيما وأنها تتعامل مع أعمال وبيانات حساسة للمواطنين والتي تحتاج بدورها إلى حلول أمنية شاملة".

رشيد العودة هو المسؤول عن استراتيجية الأعمال والمبيعات لدى «تريند مايكرو» في المملكة العربية السعودية، ويعمل عن كثب مع المسؤولين في المنطقة للانتقال بالأعمال إلى مستويات جديدة. وقد جرت ترقيته من مدير الأعمال الاستراتيجية لدى «تريند مايكرو» في السعودية ويمتلك 12 عامًا من الخبرة.

من جانبه، يعمل مؤيد سمباوه انطلاقًا من مسؤوليته عن عمليات المبيعات الإقليمية لدى «تريند مايكرو»، على تعزيز عمليات الشركة في المبيعات والنمو والربحية. وقد جرت ترقيته من مدير أعمال الشركات الكبرى لدى «تريند مايكرو» في المملكة ويجلب معه 12 عامًا من الخبرة.