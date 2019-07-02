"الموسى لخدمات الإشراف الإداري لجمعيات الملاك" تطلق بوابتها الإلكترونية وتطبيقها المحمول...

دبي - الخليج 365 :

أطلقت "الموسى لخدمات الإشراف الإداري لجمعيات الملاك" (أوآمس)، الشركة التابعة لمشاريع سالم أحمد الموسى والتي تتخذ من دبي مقراً لها، مؤخراً بوابتها الإلكترونية المتطورة وتطبيقها المحمول بهدف تزويد عملائها بوصول سهل ومريح إلى خدماتها الرئيسية وآخر المعلومات حول المجمعات العقارية التي تقوم بإدارتها.

ويعتبر الموقع الإلكتروني والتطبيق المحمول بمثابة بوابة رقمية للأنشطة والمشاريع المجتمعية ذات الصلة، حيث تم تزويد القنوات الجديدة بمزايا حديثة وآمنة تم تصميمها لتوفير تجربة مستخدم متقدمة وحلول أكثر ذكاء في العصر الرقمي الحالي.

وسيتاح لملاك العقارات عند إنشاء حساباتهم الشخصية على البوابة، الحصول على لوحة تحكم مخصصة تحتوي على بياناتهم الشخصية ومحفظة ممتلكاتهم وغيرها من البيانات، كما سيتلقى المستخدمون تحديثات مباشرة حول الأنشطة المجتمعية، بالإضافة إلى إشعارات حول أحدث الإعلانات. وسيتمكن ملاك العقارات أيضاً من مراقبة طلبات المستأجرين بسرعة وسهولة، حيث يمكنهم إنشاء حسابات منفصلة خاصة بهم على الموقع الإلكتروني والتطبيق المحمول.

ويمكنهم كذلك تقديم طلبات الحصول على تصريح دخول وكذلك المواد الترويجية عن طريق هاتين القناتين، بالإضافة إلى مدفوعات الخدمات بعد موافقة الإدارة على طلباتهم. وعلاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين التحقق من ومراقبة حالة المدفوعات وتقدمها، ما يشعرهم بالراحة ويعزز من ثقتهم بين الأطراف المعنية.

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وتشمل المزايا الأخرى خريطة "غوغل" والوصول المباشر إلى خدمات عملاء "الموسى لخدمات الإشراف الإداري لجمعيات الملاك". كما يمكن الاطلاع على السجل الكامل للطلبات المعلقة والمرفوضة وتلك التي تمت الموافقة عليها في لوحة التحكم أيضاً، في حين يستطيع الملاك من أصحاب العقارات المتعددة الانتقال بين المجمعات المختلفة بسهولة.

وقال سعادة سالم الموسى، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لـ "مشاريع سالم أحمد الموسى": "تتيح القنوات الرقمية المتطورة لشركة "الموسى لخدمات الإشراف الإداري لجمعيات الملاك" القدرة على توفير خدمات أذكى وأسهل. وتعكس هذه الخطوة التزامنا الكامل بأن نكون في طليعة التطور الرقمي في القطاع الخاص تماشياً مع برامج الابتكار والتحول الذكي لدولة الإمارات، ودعم مساعي الدولة لتحقيق أعلى مستويات رضا وسعادة العملاء. ومن خلال البوابة الإلكترونية والتطبيق المحمول، نبدي أيضاً جديتنا في تبني وتشجيع مبادرة لا ورقية تدعم استراتيجية التنمية المستدامة لدولة الإمارات."

وتعد دولة الإمارات واحدة من الدول الرائدة في العالم العربي التي تمتلك سياسات قوية في مجال التحول الرقمي، حيث تسعى إلى الوصول إلى مصاف دول العالم المتقدمة في هذا المجال. وتعكف الدولة حالياً على بناء اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة في إطار برامجها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ويذكر أن "الموسى لخدمات الإشراف الإداري لجمعيات الملاك" توفر خدمات الإشراف الإداري لجمعيات الملاك والتي تم تطويرها بالاستناد إلى منهجية استباقية ورضا العملاء والشفافية والإدارة العملية. كما تعرف الشركة بتجاربها الواسعة ومعرفتها المعمقة في مجال إدارة المجمعات والمرافق.