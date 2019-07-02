شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة تعين قيس بن حميدة رئيساً تنفيذياً للشؤون المالية

دبي - الخليج 365 :

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، اليوم، تعيين السيد قيس بن حميدة بمنصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية للشركة، ابتداءً من 14 يوليو.

وستعزز خبرة بن حميدة الواسعة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خارطة طريق التحول الخاصة بشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة حيث ستكون ذا فائدة هامة في توجيه مسارات نمو وتطور الشركة.

يعتبر قيس بن حميدة أحد كبار المديرين التنفيذيين ويتمتع برؤية استراتيجية قوية يستمدها من خلفية واسعة وخبرة عريقة في مجالات تمويل الشركات والاستثمارات والأسهم الخاصة وعمليات الدمج والاستحواذ والتمويل والاستراتيجية والعمليات. وبفضل خبراته الكبيرة التي تمتد لسنوات طويلة في شركات اتصال عالمية سيقدم بن حميدة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة رؤية فريدة من نوعها تنسجم مع استراتيجية الشركة للمرحلة القادمة.

وقال سعادة محمد الحسيني، رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: "يسعدنا انضمام السيد قيس بن حميدة إلى الفريق التنفيذي في شركتنا، ونحن واثقون من الإضافة الكبيرة التي سيقدمها لنا لما يمتلكه من خبرة كبيرة في مجال الشؤون المالية خاصةً فيما يتعلق بتحديد الاستراتيجيات وضمان تنفيذها بشكل فعّال. نحن في مرحلة مميزة في مسيرة تطور الشركة لذلك نحتاج إلى موظفين أكفاء لمساعدتنا على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية للمرحلة القادمة والاستفادة من الفرص المتاحة في السوق".

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ومن جانبه قال عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: "يسعدني الترحيب بالسيد قيس بن حميدة، الذي عرفته منذ سنوات عديدة، ليكون أحد أعضاء الفريق التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة. يتمتع بن حميدة بسنوات طويلة من الخبرة نظراً لتوليه مناصب عليا في العديد من الشركات الكبرى متعددة الجنسيات إلى جانب امتلاكه سجل حافل بالإنجازات في قيادة العمليات المتعلقة بالتمويل والتحول المؤسسي إلى جانب مساهماته في تحسين الأداء التشغيلي في جميع الشركات التي عمل فيها. وبلا شك ستساهم خبريته الطويلة في قطاع الاتصالات عبر أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية فضلاً عن معرفته الكبيرة بتوجهات القطاع في المنطقة بتقديم إضافة كبيرة لنا وتعزيز خططنا ومسارات نمونا خلال المرحلة القادمة".

شغل بن حميدة مؤخراً قبل انضمامه إلى شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) في المملكة العربية السعودية، التي تُعد واحدة من أكبر شركات الاتصال التابعة لمجموعة اتصالات في الشرق الأوسط.

قبل ذلك، تولى بن حميدة منصب المدير المالي لشركة (أورانج مصر)، حيث ساهم في التحولات الناجحة التي حققتها أعمال الشركة. وعمل كشريك في "فاليانس كابيتال" (إيطاليا) حيث أطلق صندوق البنية التحتية. كما شغل منصب نائب رئيس أول لعمليات الاندماج والاستحواذ في "أورانج جروب" (باريس) حيث قاد بنجاح عملية تنفيذ العديد من الصفقات الاستراتيجية والشراكات. وقد بدأ مسيرته المهنية في الأعمال المصرفية في "سوسيتي جنرال" (باريس) والبنك الدولي (واشنطن العاصمة)

نال بن حميدة شهادة البكالوريوس في النمذجة الإحصائية والهندسة المالية من مدرسة التقنيات المتعددة (Ecole Polytechnique) بباريس وماجستير في الهندسة من مدرسة الجسور والطرقات (Ecole des Ponts et Chaussées) بباريس و ماجستير في الاقتصاد من جامعة السوربون (Sorbonne University) بباريس.