شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 10 دول تتمتع بسرعات إنترنت لن تصدقها.. الولايات المتحدة فى المركز الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع انتشار العديد من المشكلات المتعلقة بسرعة الإنترنت، حاولت العديد من الدول تطوير خدماتها، بعد اقتحام الإنترنت لكافة المجالات، لذا نستعرض فيما يلى قائمة بأبرز 10 دول تتمتع بسرعات انترنت قوية. كوريا الجنوبية:-

كوريا الجنوبية:- تتصدر كوريا الجنوبية القائمة، حيث تبلغ سرعة الانترنت لديها حوالى 28.6 ميجا بايت فى الثانية الواحدة. النرويج :-

النرويج :- فى المرتبة الثانية تأتى النرويج، حيث تبلغ سرعة الإنترنت لديها 23.5 ميجا بايت فى الثانية الواحدة.

السويد :- جاءت السويد بالمركز الثالث، إذ يتمتع السويدون بسرعة إنترنت تصل إلى 22.5 ميجا بايت فى الثانية الواحدة. السويد :- جاءت السويد بالمركز الثالث، إذ يتمتع السويدون بسرعة إنترنت تصل إلى 22.5 ميجا بايت فى الثانية الواحدة. الصين :-

الصين :- تقع الصين فى المرتبة الرابعة فى ترتيب سرعة الانترنت، حيث تبلغ سرعة الانترنت داخل العاصمة بكين 21.9 ميجا بايت فى الثانية. سويسرا:-

سويسرا:- بلدة البنوك الشهيرة تحتل المركز الخامس داخل التصنيف بسرعة إنترنت تصل لنحو 21.7 ميجا بايت. Advertisements فنلندا :-

فنلندا :- رغم انخفاض عدد سكان فنلندا ولكنها تحتل المركز السادس، بسرعة انترنت 20.5 ميجا بايت.

سنغافورة :-

سنغافورة :- تحتل سنغافورة المركز السابع فى تصنيف الانترنت، إذ تبلغ سرعة الإنترنت لديها 20.3 ميجا بايت. اليابان :-

اليابان :- بفارق 100 كيلو بايت فقط عن سنغافورة، تحتل اليابان المركز الثامن بسرعة تصل إلى 20.2 ميجا بايت. الدنمارك :-

الدنمارك :- تبلغ سرعة الإنترنت داخل الدنمارك 20.1 ميجا بايت، مما يجعلها تحصل على المركز التاسع.

الولايات المتحدة :-

الولايات المتحدة :- تتذيل الولايات المتحدة التصنيف العالمى لسرعة الإنترنت بسرعة تصل إلى 18.7 ميجا بايت فى الثانية الواحدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: 10 دول تتمتع بسرعات إنترنت لن تصدقها.. الولايات المتحدة فى المركز الأخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.