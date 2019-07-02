تكنولوجيا: صور.. ألوان الشفق القطبى تنتشر بسماء منطقة عسكرية مهجورة في روسيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظهر الأضواء الخضراء للشفق القطبى المدهشة على شكل طائر ناري عملاق تنتشر أجنحته على محطة كهرباء عسكرية مهجورة، حيث تتشكل الغيوم المضيئة من الغاز حول نجم سديم الحلزون البعيد مما يعكس شكل جرم سماوي عملاق فى السماء.
الشفق القطبي
ووفقا لما ذكره موقع "space"، فإن هذه الصورة المذهلة من بين صور أخرى تتسابق بمسابقة للتصوير الفلكي، والتي نظمها المرصد الملكي Greenwich في المملكة المتحدة، حيث استقبلت المسابقة أكثر من 4600 مشاركة مقدمة من مصورين من جميع أنحاء العالم.
صورة بالمسابقة عن الفضاء
وركز مصورون من 90 دولة عدساتهم على الأشياء الكونية القريبة والبعيدة من الشفق الهائل إلى الأجسام النجمية البعيدة، حيث سيختار الحكام الفائزين في تسع فئات: من بينها الشفق القطبي والكواكب والمذنبات والكويكبات والنجوم والسدم.
كما سيتم الإعلان عن الفائزين في المسابقة في 12 سبتمبر في حفل توزيع الجوائز في المتحف البحري الوطني في المملكة المتحدة، سيتم عرض الصور التي تحصل على أفضل الجوائز في معرض في المتحف يبدأ في 13 سبتمبر.
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