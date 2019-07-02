شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تتيح لمستخدمى أيفون الوصول لـ 100 ألف محطة إذاعية حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال فعاليات مؤتمر WWDC الشهر الماضى، كشفت شركة أبل أن نظام التشغيل iOS 13 سيتيح للمستخدمين تشغيل محطات الراديو من جميع أنحاء العالم، وذلك من خلال طلب ذلك من المساعد Siri، إلا أن أحدث تقرير كشف أن هذه الميزة بدأت بالفعل فى العمل على الأجهزة التى تعمل بنظام التشغيل iOS 13، بالإضافة إلى أجهزة HomePod على برنامجها الحالي.

وبحسب موقع phonearena الهندى، فتفيد التقارير أن أبل تستغل TuneIn وiHeartRadio و Radio.com للحصول على مصادر عبر الإنترنت، ولبدء تشغيل الراديو، يمكن للمستخدمين قول شيء مثل "يا سيرى، قم بتشغيل محطة إذاعية [اسم المحطة]".

لكن تقرير لموقع 9to5Mac الأمريكى كشف أن الميزة فى مراحل نشرها المبكرة، لذلك قد يقوم Siri أحيانًا بعمليات البحث عن Apple Music، إذا قلت فقط اسم المحطة ولم تحدد أنها محطة إذاعية، وهو شيء سيتم إصلاحه فى الإصدار الأخير من iOS 13 هذا الخريف، وبصرف النظر عن كونه متكاملة مع Siri، يمكن التحكم فى تشغيل الراديو أيضًا من خلال تطبيق Apple Music.

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وبينما يمكن الآن استخدام علامة تبويب "بحث التطبيق" للبحث عن محطات الراديو، ستظهر آخر محطاتك أيضًا ضمن "تم التشغيل مؤخرًا" فى تطبيق الموسيقى، كذلك فليس من الواضح ما إذا كان إجمالى عدد 100،000 محطة متاحًا حتى الآن، ولكن الميزة تعمل حاليًا على أجهزة iPhone وiPad التى تعمل على الإصدار التجريبى iOS 13، وكذلك HomePod على برنامجها الحالي.