شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أهم أخبار تكنولوجية شغلت العالم خلال 24 ساعة × 6 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى حالة عدم تمكنك من متابعة أهم ما حدث فى عالم التكنولوجيا، نقدم لك جولة سريعة لأهم الأخبار التكنولوجية التى حدثت مؤخرا حول العالم وفقا لما عرضه موقع "بيزنس انسايدر" البريطانية





صرح الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب" مؤخرا أن الشركات الأمريكية يمكن أن تبيع لهواوى، ولكن لم يؤكد خروج "هواوى" من القائمة السوداء للتجارة رسميا.





ذكرت صحيفة "وول ستريت" نقلا عن أشخاص مطلعين داخل أبل، أن الشركة تنقل تصنيع كمبيوترها الجديد "ماك برو" إلى الصين، بدلا من الولايات المتحدة الأمريكية.

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اكتشف انستجرام صفحة مزورة لطبيب يروج لمعلومات طبية مضللة لبعض المستخدمين الجدد فى بعض البلدان، بما فى ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن بيع أدوية ومركبات يدعى أنها طبيعية تساعد على الشفاء من الأمراض، وهو الأمر الذى دفع المنصة لإزالة هذا الحساب.





أخبرت شركة "سانتا كلارا" الموقع البريطانى "بيزنس انسايدر" أنها تتطلع إلى بيع أصول الملكية الفكرية المتعلقة بتقنيات 3G و 4G و 5G الخلوية واللاسلكية.





اعتقد المحللون أن رحيل "جونى إيف" سيكون مصدر قوة لإظهار جهود "جيف ويليامز" فى شركة أبل وهو ما يجعل لشركة آبل طابع وشكل مختلف عن قبل.





أزال موقع يوتيوب 130 مقطع فيديو من موسيقى الراب التى تدعو للعنف والعمليات الإجرامية، بناء على طلب شرطة لندن، حيث أن هذه المقاطع أدت إلى مئات من عمليات العنف فى العاميين الماضيين.