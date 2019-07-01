أبرز 7 هواتف ذكية بشاشات بدون حافات خلال 2019

شهد سوق الهواتف الذكية الكثير من التطورات خلال الفترة الأخيرة، ابتداءً من الهواتف ذات الشاشات الكبيرة، مرورًا بالشاشات التي ليس لها حافات، والمنحنية الأطراف، والكاميرات الأمامية المُنبثقة، وحتى الهواتف القابلة للطي التي تعتبر من أهم توجهات سوق الهواتف خلال 2019.

كانت بداية ظهور الهواتف الذكية التي تدعم شاشات بدون حافات، عندما أعلن كل من: (أندي روبن) Andy Rubin – مبتكر نظام التشغيل أندرويد – عن هاتف (اسينشل فون) Essential Phone، وشركة (شاومي) Xiaomi عن أول هواتف سلسلة (Xiaomi Mi Mix)، قبل بضع سنوات، وهذه النوعية من الشاشات تعتبر الأفضل حتى الآن، نظرًا لأنها تعطي مظهر أنيق للهواتف، كما أنها مريحة عند الإمساك باليد الواحدة وخاصة مع زيادة مقاسات الشاشات في الفترة الأخيرة.

الآن؛ توفر جميع الشركات الكبرى المصنعة للهواتف الذكية بما في ذلك: (سامسونج)، و(ون بلس) OnePlus، وإل جي LG، و(أوبو) Oppo، وغيرها هواتف ذات نسب عالية من الشاشة إلى الجسم، بعضها تدعم وجود نتوء صغير للكاميرا الأمامية، بينما يأتي البعض الآخر بكاميرات منبثقة توفر نسبة أكبر للشاشة.

فيما يلي أبرز 7 هواتف بشاشات بدون حافات خلال 2019:

1- هاتفا سامسونج Galaxy S10، وS10 Plus:

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

يعتبر هاتفا سامسونج (جالاكسي إس 10) Galaxy S10، و(جالاكسي إس 10 بلس) Galaxy S10 Plus؛ من أقوى الهواتف التي تدعم شاشة بدون حافات في السوق، حيث تتفوق هذه الهواتف على سابقتها هواتف (Galaxy S9) في كل من: التصميم، والشاشة، والتصوير، والأداء.

يعد أكبر تطور في سلسلة (جالاكسي إس 10) موجود في قسم الكاميرا، حيث يتميز هذان الهاتفان بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية: بدقة 16 ميجابكسل، مع فتحة عدسة f/2.2، والثانية: بدقة 12 ميجابكسل، مع فتحة عدسة متغيرة f/1.5/2.4 يمكن التبديل بينهما، كما تدعم هذه العدسة مثبت الصورة البصري OIS، والثالثة: بدقة 12 ميجابكسل، وتأتي الكاميرا الأمامية مدمجة في الشاشة نفسها، حيث تظهر في الزاوية العلوية اليمنى، لتصبح النتيجة الحصول على أفضل كاميرا في الهواتف الذكية.

مواصفات هاتف (جالاكسي إس 10):

الشاشة: 6.1 بوصات، وبدقة 3040 × 1440 بكسلًا، وبكثافة 550 بكسلًا في البوصة الواحدة.

المعالج: معالج كوالكوم (Snapdragon 855) ثماني النوى، أو معالج سامسونج (Exynos 9820).

ذاكرة الوصول العشوائي: 8 جيجابايت.

مساحة التخزين الداخلية: 128، أو 512 جيجابايت.

الكاميرا الخلفية: ثلاثية العدسات؛ الأساسية: بدقة 16 ميجابيكسل، والثانية: بدقة 12 ميجابيكسل، والثالثة: بدقة 12 ميجابيكسل.

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة مدمجة في الشاشة نفسها، بدقة 10 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.9.

البطارية: 3400 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السريع، واللاسلكي، بالإضافة لدعم ميزة الشحن اللاسلكي العكسي Wireless PowerShare.

نظام التشغيل: (أندرويد 9 باي) مع واجهة المستخدم (One UI) من سامسونج.

مواصفات هاتف (جالاكسي إس 10 بلس):

الشاشة: 6.4 بوصات، وبدقة 3040 × 1440 بكسلًا، وبكثافة 526 بكسلًا في البوصة الواحدة.

المعالج: معالج كوالكوم (Snapdragon 855) ثماني النوى، أو معالج سامسونج (Exynos 9820).

ذاكرة الوصول العشوائي: 8 أو 12 جيجابايت

مساحة التخزين الداخلية: 128 أو 512 جيجابايت، ويوجد خيار ثالث بسعة 1 تيرا بايت.

الكاميرا الخلفية: ثلاثية العدسات؛ الأساسية: بدقة 16 ميجابيكسل، والثانية: بدقة 12 ميجابيكسل، والثالثة: بدقة 12 ميجابيكسل.

الكاميرا الأمامية: ثنائية العدسة، ومدمجة في الشاشة نفسها، الأولى: بدقة 10 ميجابكسل، والثانية: بدقة 8 ميجابيكسل.

البطارية: 4100 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السريع، واللاسلكي، بالإضافة لدعم ميزة الشحن اللاسلكي العكسي Wireless PowerShare.

نظام التشغيل: (أندرويد 9 باي) مع واجهة المستخدم (One UI) من سامسونج

2- هاتف OnePlus 7 Pro:

يأتي هاتف (OnePlus 7 Pro) بشاشة كبيرة، ويضم نظامًا للتبريد السائل؛ من أجل تمكين المستخدمين من اللعب لفترة أطول، ولعل أهم ما يميز الهاتف دعم شاشته لمعدل تحديث قدره 90 هرتزًا، وبذلك تُعد من أولى الشاشات، التي تقدم هذا المعدل في سوق الهواتف الذكية، الموجهة للمستهلكين عامةً، وليس لعشاق الألعاب فقط.

كما يتميز بعدم وجود أي (نتوء) Notch في الشاشة، حيث إن الكاميرا الأمامية عبارة عن كاميرا منبثقة، ومخفية ضمن هيكل الجهاز، وتظهر فقط عند الحاجة إليها، والهدف من ذلك هو السماح للشركة بتمديد حافات الشاشة لتصل إلى حافات الجهاز، دون أي فتحات، أو نتوء للكاميرا، وتنحني الشاشة على الحافات اليسرى واليمنى إلى داخل الإطار تمامًا مثل: هواتف سامسونج جالاكسي الرائدة.

المواصفات:

الشاشة: 6.67 بوصات، وبدقة 1440 × 3120 بكسلًا، وبكثافة 512 بكسلًا في البوصة الواحدة.

المعالج: (Snapdragon 855)؛ من كوالكوم.

ذاكرة الوصول العشوائي: 8 أو 12 جيجابايت.

مساحة التخزين الداخلية: 128 أو 256 جيجابايت؛ من نوع UFS 3.0 2-LANE.

الكاميرا الخلفية: ثلاثية العدسات؛ الأساسية: بدقة 48 ميجابيكسل، والثانية: بدقة 16 ميجابيكسل، والثالثة: بدقة 8 ميجابيكسل.

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة مخفية ضمن هيكل الجهاز، بدقة 16 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.0.

البطارية: 4000 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السريع.

نظام التشغيل: (أندرويد 9.0 باي) مع بواجهة المستخدم OxygenOS 9.

3- هاتف LG G8 ThinQ:

يعد هاتف (LG G8 ThinQ) خيارًا رائعًا لعشاق الموسيقى، حيث يدعم تقنيات صوتية جديدة مثل: مكبر صوت Boombox Speaker، ومكبر صوت Crystal Sound OLED Stereo Speaker، وتقنية الصوت العالي الدقة 32-bit Hi-Fi Quad DAC، بالإضافة إلى صوت محيطي مع دعم DTS:X 3D، لتوفير أفضل تجربة ممكنة للاستماع للموسيقى.

Advertisements

كما يعتبر أول هاتف ذكي يدعم المصادقة عن طريق بصمة أوردة اليد، وذلك من خلال الجمع بين كاميرات التصوير الثلاثي الأبعاد ToF Z وحساسات الأشعة تحت الحمراء، بالإضافة لوجود مستشعر بصمات الإصبع على الجهة الخلفية للهاتف.

المواصفات:

الشاشة: 6.1 بوصات، وبدقة 3120×1440 بكسل، وبكثافة 564 بكسلًا في البوصة الواحدة.

المعالج: معالج كوالكوم (Snapdragon 855) ثماني النوى.

ذاكرة الوصول العشوائي: 6 جيجابايت.

مساحة التخزين الداخلية: 128 جيجابايت.

الكاميرا الخلفية: ثنائية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابيكسل، والثانية: بدقة 16 ميجابيكسل.

الكاميرا الأمامية: ثنائية العدسات؛ الأولى: بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.7، والثانية: كاميرا (Z Camera) والتي تدعم مستشعر(ToF) لمسح بصمة أوردة اليد.

البطارية: 3500 ميلّي أمبير/ الساعة.

نظام التشغيل: (أندرويد 9.0 باي).

4- هاتف سامسونج Galaxy S9:

هاتف (جالاكسي إس 9) Galaxy S9؛ هو إصدار العام الماضي من سلسة هواتف سامسونج الرائدة والمميزة (جالاكسي إس) Galaxy S، ولكنه لا يزال من بين أفضل الهواتف المتاحة في عام 2019.

المواصفات:

الشاشة: بمقاس 5.8 بوصات، وبدقة 2960×1440 بكسلًا، وبكثافة 570 بكسلًا في البوصة الواحدة.

المعالج: معالج كوالكوم (Snapdragon 845) ثماني النوى، أو معالج سامسونج (Exynos 9810).

ذاكرة الوصول العشوائي: 4 جيجابايت.

مساحة التخزين الداخلية: 64 أو 128 أو 256 جيجابايت.

الكاميرا الخلفية: أحادية العدسة بدقة 12 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة متغيرة f/1.5 – f/2.4، مع مثبت الصورة البصري OIS.

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 8 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.7.

البطارية: 3000 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم ميزة الشحن اللاسلكي، والسريع.

نظام التشغيل: (أندرويد 9.0 باي).

5- هاتف Xiaomi Mi Mix 3:

يعتبر (Xiaomi Mi Mix 3) أحدث هاتف في سلسلة هواتف(Mi Mix) المميزة، حيث يأتي بتصميم أنيق ذو خلفية من السيراميك، وشاشة بمقاس 6.39 بوصات ذات مساحة عرض تغطي كامل الجهاز، وذلك بفضل تصميم انزلاقي مغناطيسي مبتكر للجهاز، يكشف عن كاميرا أمامية ثنائية العدسات عندما تضغط على الجزء الأمامي من الجهاز، وهو ليس مزودًا بمحرك منبثق مثل: هاتف (OnePlus 7 Pro) مما يعني أنه أقل عرضة للكسر والتلف مع كثرة الاستخدام.

في هذا الهاتف؛ قللت شاومي حواف الشاشة مقارنة بالطرز السابقة من أجل رفع نسبة مساحة الشاشة إلى مساحة جسم الهاتف إلى أعلى قدر ممكن، حيث إن نسبة الارتفاع إلى العرض تبلغ 19.5:9.

المواصفات:

الشاشة: 6.39 بوصات، بدقة 1080×2340 بكسلًا، وبكثافة 403 بكسلات في البوصة الواحدة.

المعالج: معالج كوالكوم (Snapdragon 845) ثماني النوى.

ذاكرة الوصول العشوائي: 6، أو 8، أو 10 جيجابايت.

مساحة التخزين الداخلية: 128، أو 256 جيجابايت.

الكاميرا الخلفية: ثنائية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابيكسل مع مستشعر من سوني (IMX 363 )، وفتحة عدسة f/1.8، والثانية: بدقة 12 ميجابيكسل، وبفتحة f/2.4.

الكاميرا الأمامية: ثنائية العدسات؛ الأساسية: بدقة 24 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، والثانوية: بدقة 2 ميجابيكسل لاستشعار العمق فقط.

البطارية: 3200 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 10 واط.

نظام التشغيل: (أندرويد 9.0 باي)، مع واجهة المستخدم MIUI 10.

6- هاتف Asus Zenfone 6:

ما يميز هاتف أسوس (Zenfone 6) هو نظام الكاميرا الجديد الذي يدعمه الهاتف، حيث يأتي بكاميرا خلفية ثنائية العدسات، والتي يمكن أن تُقلب آليًّا لتصبح أعلى الهاتف، فتعمل ككاميرا أمامية. وقد سمحت طريقة التصميم الجديدة لشركة (أسوس) بصنع هاتف بدون نتوء في الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية، أو كاميرا منبثقة كما هو التوجه السائد حاليًا، مما يمنح هاتف (Zenfone 6) نسبة عالية من الشاشة إلى الجسم.

يضم الهاتف عدة ميزات أخرى منها: دعم زيادة مساحة التخزين الداخلية عبر بطاقة الذاكرة الخارجية، ويدعم منفذ السماعات التقليدي 3.5 مم، كما يضم بطارية ضخمة تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة.

ومع ذلك؛ هناك بعض العيوب، حيث لا يدعم هاتف (Zenfone 6) الشحن اللاسلكي، ويحتوي على شاشة LCD بدلاً من شاشة OLED الموجودة في معظم الهواتف الرائدة، ولا يدعم ميزة مقاومة المياه،، ولكنه لا يزال أحد أفضل الهواتف التي يمكنك الحصول عليها في الوقت الحالي.

المواصفات:

الشاشة: 6.4 بوصات، وبدقة 2430 × 1080 بكسلًا، مع نسبة أبعاد 19.5:9.

المعالج: معالج كوالكوم (Snapdragon 855) ثماني النوى.

ذاكرة الوصول العشوائي: 6 جيجابايت.

مساحة التخزين الداخلية: 256 جيجابايت.

الكاميرا: ثنائية العدسات؛ الأساسية: بدقة 48 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، والثانوية: بدقة 13 ميجابكسل للتصوير العريض، بزاوية 125 درجة.

البطارية: 5000 ميلّي أمبير/ الساعة.

نظام التشغيل: (أندرويد 9 باي) مع واجهة المستخدم ZenUI 6.

7- هاتف Oppo Reno 10x Zoom:

يعتبر هاتف (OPPO Reno 10x Zoom) أحدث هواتف شركة (أوبو ) والذي تنافس به كبري شركات الهواتف الذكية، بفضل دعمه عددًا كبيرًا من الميزات الجديدة مثل: شاشة بدون أي نتوء بفضل الكاميرا المنزلقة، والحواف الرفيعة جدًا التي تزيد من نسبة الشاشة إلى جسم الهاتف، ومزايا الكاميرا مثل: التكبير الهجين 10x، والتثبيت البصري المزدوج، وتقنية VOOC 3.0، للشحن السريع.

المواصفات: