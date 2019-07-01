شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى ذكرى وفاته.. 10 معلومات عن تشارلز جوديير مبتكر المطاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العالم ملىء بالمخترعين والمبتكرين، الذين يرحلون وتبقى ذكراهم خالد، بفضل ما قدموه للبشرية من منفعة، وكل يوم يحتفل العالم بذكرى أحدهم.

واليوم نتذكر أحد المبتكرين الذى مضى على وفاته 180 عاما وما زال خالدًا، وهو "تشارلز جوديير" المبتكر الأمريكى الذى توفى قبل اتمامه سن الـ60، إليك نبذة عن حياته وكيف اكتشف المطاط.

حياته:

- ولد فى عام 1800 وتوفى فى 1 يوليو 1860.

- كان الأكبر من بين 6 أطفال.

- عمل منذ الصغر فى العديد من المصانع، وأثر هذا على دراسته.

- كان لديه شغف كبير بالعلم والاكتشاف.

- عمل مع والده بتجارته الخاصة لتصنيع الأزرار والمعدات المعدنية والآلات الزراعية.

- بعد أن تزوج انتقل إلى ولاية فيلادلفيا، وافتتح أول متجر لبيع الخردوات.

- فى بداية عمره الـ29، أصيب بمرض عسر الهضم المزمن.

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- تزايدت الديون عليه، واضطر لبيع الكثير من اختراعاته لسدادها.

- لم يستطع تسديد كل الديون، ودخل السجن فى أواخر الثلاثين من عمره.

- بعد خروجه، لم يرد أحد التعامل معه مرة أخرى، لهذا اتجه إلى الابتكار والاختراعات المفيدة.

كيف أبتكر المطاط؟

لا يعد جوديير أول من اكتشف المطاط، لكنه أول من قام بتطويع المطاط ليسهل استخدامه، إذ بدأ الأمر عندما حصل على كمية من المطاط وحاول إضافة عددًا من المواد الكيميائية للتخلص من عيوبه.

وبعد وقت، حصل على رأس مال صغير من أحد أصدقائه، وعمل جوديير على رقائق من المطاط والصقها على لوح رخامية، وصنع منها أزواج من الأحذية المطاطية البدائية.

وفى عام 1839، بدأ جوديير إجراء تجاربه لاختبار الحرارة وتأثيرها على المطاط، واكتشف أنه ينصهر بسهولة مع الحرارة لكنه احترق فى بادئ الأمر.

ثم اكتشف أن وجود مادة الكبريت مع المطاط تجعله ينصهر لكن دون أن يحترق، بل يجعله قابل للطى وسهل التكوين، وسمت تلك العلمية بـ "الفلكنة"، وهو اسم إله النار عند الرومانيين، وتعنى معالجة المطاط باستخدام الكبريت.