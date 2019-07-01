شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نوكيا تستنكر تعليقات سلبية لأحد مسئوليها التنفيذيين عن هواوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة نوكيا أنه لا علاقة لها بالتعليقات التي أبداها أحد كبار المسئولين التنفيذيين حول شركة هواوى، قائلة إن تعليقاته "لا تعكس الموقف الرسمي لشركة نوكيا".

وذكرت وكالة شينخوا أن ماركوس ويلدون كبير مسئولى التكنولوجيا بشركة نوكيا صرح لموقع بي بي سي يوم الجمعة أن بريطانيا يجب أن تكون حذرة من استخدام التكنولوجيا الصينية، لأن مجموعة اتصالات هواوي لديها نقاط ضعف قد تشكل خطرا على شبكات الجيل الخامس.

وقال البيان: "تركز نوكيا على سلامة منتجاتها وخدماتها الخاصة وليس لديها تقييم خاص بها لأي نقاط ضعف محتملة مرتبطة بمنافسيها."

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ورداً على هذا البيان، أوضحت هواوي إن نوكيا قد أدركت أن الحديث المفاجئ غير المنشود لا يساعد عملائنا أو الصناعة على نطاق أوسع".

وقالت الشركة الصينية فى بيان"لقد فزنا بعمل جديد عن طريق المنافسة العادلة وعلى أساس التكنولوجيا والتركيز على العملاء لدينا، وليس عن طريق التقليل من شأن منافسينا، فأفضل طريقة لتحسين الأمن السيبراني وضمان مرونة الشبكة هي أن يوافق جميع البائعين على إجراء اختبار مستقل لمعداتهم ورمز المصدر - كما فعلنا في المملكة المتحدة".

وتعتبر هواوى الشركة الرائدة فى العالم فى 5G، حيث فازت بـ 50 عقدًا من عقود شبكات الجيل الخامس على مستوى العالم، متقدمة بفارق كبير عن المنافسة العالمية.