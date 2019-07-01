شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "العلامة الزرقاء" أحدث حيل الهاكرز لسرقة حسابات مستخدمى انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى الكثير من المستخدمين على السوشيال ميديا للحصول على علامة التوثيق الزرقاء، فإضافة إلى كونها وسيلة للتحقق، فهى تعنى نوع من الوجاهة الاجتماعية لدى البعض، لكن وفقا لتقرير حديث حذر فيه خبراء التقنية من وجود سلسلة من مواقع "الخداع" الاحتيالية الجديدة التى تزعم أنها تقدم حسابات "موثقة" ولكنها مصممة لسرقة هويات الضحايا.

وبحسب موقع "مترو" البريطانى، ففى أحد المواقع الإلكترونية التى اكتشفها الباحثين فى شركة Sucuri لأمن وحماية المواقع، طُلب من الأشخاص تقديم تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بحسابات انستجرام والبريد الإلكترونى، وعقب وصول الهاكرز إلى حساب البريد الإلكترونى الخاص بالضحية، فسيتمكنوا من تجاوز الحماية وإعادة تنشيط الحساب والاستيلاء عليه.

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وبحسب التقرير، فإن هذا الامر يوفر للهاكرز الوصول غير المصرح به إلى صفحات السوشيال ميديا للضحايا، وبمجرد دخول حساب الضحية على انستجرام، يمكن للمجرمين استهدافهم بطرق مختلفة، بما فى ذلك الاستيلاء على صورهم وتهديدهم بها مقابل دفع تعويض.

ولخصت شركة الأمان التكنولوجى جاذبية حساب تم التحقق منه فى انستجرام فى البيان التالي: "أتوق إلى التحقق الأزرق بجوار اسمي"، 'لماذا ا؟ فى الأساس، نظرًا لأنه لم يتم التحقق من أى من أصدقائى، فسيثبت التحقق أننى أفضل منهم ".