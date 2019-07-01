تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن مواصفات هاتف Mi CC9e من شاومي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعتمد هاتف Mi CC9e مؤخراً في TENAA كما كشفت عن مواصفات الهاتف، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عنه غداً في مؤتمر شاومي الذي يعقد في الصين.

تستعد شركة شاومي للإعلان الرسمي عن هاتف CC9 الذي أعتمد خلال الشهر الماضي، والذي ينطلق بشاشة 6.39 إنش، ومن جديد ظهر نموذج أخر لهاتف يأتي برمز M1906F9SC يشار إلى أنه هاتف Mi CC9e الذي ينطلق غداً في فعاليات مؤتمر شاومي.

ويأتي هاتف Mi CC9e بشاشة AMOLED مميزة بحجم 6.088 إنش، وجودة عرض FHD إنش، مع نتوء القطرة في الشاشة، كما يتميز الهاتف بقياسات 153.48 في 71.85 في 8.475مم، وينطلق ببطارية بقدرة 4000 mAh، إلى جانب شاحن بتقنية الشحن السريع وبقدرة 18W.

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كما يتميز مستشعر الكاميرة الأمامية في الهاتف بدقة 32 ميجا بيكسل وتدعم تقنية جمع 4 بيكسل في نقطة واحدة، كما يأتي المستشعر الرئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل مع تقنية الذكاء الإصطناعي، كما يأتي مستشعر أخر بعدسات ذات زوايا واسعة، مع مستشعر مميز بعدسات telephoto.

أيضاً من المتوقع أن يأتي هاتف Mi CC9e بتقنية الإستشعار مدمجة في الشاشة، ومن المتوقع أن نتعرف على مزيد من التفاصيل حول مواصفات هذا الإصدار غداً في مؤتمر شاومي.

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