تكنولوجيا: هاتف nubia Red Magic 3 من ZTE يسجل أعلى آداء في إختبارات AnTuTu

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أجرت AnTuTu إختبارات شهر يونيو للإصدارات الجديدة من هواتف الأندوريد، والتي كشفت عن أعلى آداء لهاتف ZTE المخصص للألعاب nubia Red Magic 3.

سجل هاتف nubia Red Magic 3 أعلى آداء بين هواتف الأندوريد للمرة الثانية في إختبارات AnTuTu، بعد أن أحتل المرتبة الأولى في إختبارات الآداء التي أجريت خلال الشهر الماضي أيضاً.

ولقد جاء هاتف شاومي المخصص للألعاب أيضاً Black Shark 2 في المرتبة الثانية في إختبارات الآداء بعد AnTuTu بينما أحتل المرتبة الثالثة في الآداء هاتف Mi 9 Explorer من شاومي أيضاً.

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ولا يختلف الحال في المرتبة الرابعة التي يشغلها هاتف Mi 9 من شاومي، ليلحق به هاتف وان بلس OnePlus 7 Pro ومن ثم هاتف Meizu 16s، وهاتف OnePlus 7 وRedmi K20 Pro في المراكز اللاحقة، وقد جاء في المراتب الأخيرة في إختبارات الآداء كلاً من هاتفي سامسونج Galaxy S10 Pro وGalaxy S10.

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