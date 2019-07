الهاتف Galaxy A50 يبدأ بتلقي تحديث جديد يجلب معه ميزات جديدة للكاميرا، والإصلاحات الأمنية

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج بإصدار تحديث جديد للهاتف Galaxy A50 في الهند، وهو التحديث الذي يجلب معه الإصلاحات الأمنية لشهر يونيو إلى الهاتف.

هذا التحديث الجديد والذي يبلغ حجمه 422 ميغابايت يحمل البنية رقم A505FDDU2ASF2. وعلى الرغم من أن سجل التغييرات يذكر بأنه يجلب معه المزيد من التحسينات لإستقرار Knox Guard والبنية الأمنية للجهاز، فقد أوضح بعض المستخدمين بأن هذا التحديث يجلب معه أيضًا ميزات جديدة للكاميرا، مثل وضع Night Mode والقدرة على تسجيل الفيديوهات بالحركة البطيئة Super Slo-mo.

ومع ذلك، لا يمكنك الوصول إلى هذه الميزات تلقائيًا، فعليك إعادة تعيين إعدادات الكاميرا لإستخدامها. وبالإضافة إلى ذلك، يضيف هذا التحديث أيضًا القدرة على مسح أكواد الإستجابة السريعة QR Code من تطبيق الكاميرا مباشرة دون الحاجة لإستخدام تطبيق Bixby Vision.

عموما، هذا التحديث متوفر الآن للتحميل عبر الهواء، وكما سبق وأشرنا من قبل، فهذا التحديث متاح الآن للمستخدمين في الهند، ولكنه سيشق طريقه في نهاية المطاف إلى المزيد من ملاك الهاتف Galaxy A50 في جميع أنحاء العالم في قادم الأيام والأسابيع.

@SamMobiles Indian variant of Samsung A50 got June Security Update which includes a dedicated Night Mode and Super Slow Mo. It's not mentioned in their release notes. I had to reset camera settings to get this features. pic.twitter.com/NjL4GfnmWq