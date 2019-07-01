Huawei Mate 30 5G سيصل للسوق في شهر ديسمبر، والـ Huawei Mate X في شهر سبتمبر

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كنت لا تزال تتساءل حول ما إذا كانت شركة Huawei تواصل العمل على سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series في ظل الحظر المفروض على الشركة الصينية من قبل الحكومة الأمريكية مما يمنع عليها الحصول على البرمجيات والمكونات الأمريكية الصنع، فالجواب هو نعم. وإذا كنت تتساءل أيضًا حول ما إذا كانت شركة Huawei ستقوم بإطلاق نسخة 5G من الهاتف Huawei Mate 30، فالجواب هو نعم أيضًا.

في مؤتمر صحفي حول تكنولوجيا 5G في روسيا، أكدت شركة Huawei للجميع أنها ستقوم بإطلاق سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series في وقت لاحق من هذا العام، وأنها ستشمل الهاتف Huawei Mate 30 5G. وعلاوة على ذلك، فقد أكدت لنا الشركة أنها ستقوم بإطلاق هذا الهاتف في شهر ديسمبر المقبل، في حين ستقوم بإطلاق الهاتف القابل للطي Huawei Mate X المتوافق بدوره مع شبكات الجيل الخامس 5G في شهر سبتمبر. ومع ذلك، يجب الأخذ بعين الإعتبار أن هذه الإطارات الزمنية تخص السوق الروسي، وهذا ما يعني بأن هناك إحتمال أن تقوم شركة Huawei بإطلاق هذين الهاتفين في وقت مبكر عن هذا في بعض الأسواق مثل الصين.

كان من المفترض أن تقوم شركة Huawei بإطلاق هاتفها الذكي القابل للطي Huawei Mate X في وقت مبكر جدًا، ولكن قررت الشركة تأجيل هذا الهاتف حتى تتأكد من أنه لن يفشل كما فشل الهاتف Galaxy Fold، وبالتالي فهي ستستغرق كامل وقتها لضمان أن يكون هاتفها الذكي الأول القابل للطي جاهزًا من جميع النواحي.

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وبالنسبة لأول هاتف متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G في السوق من شركة Huawei، فهو Huawei Mate 20X 5G الذي تم إطلاقه بالفعل في بعض الأماكن مع العلم بأنه سيصل أيضًا إلى روسيا في أوائل هذا الشهر.