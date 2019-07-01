إحداها مصرية .. أكثر الجثث المكتشفة ترويعا عبر التاريخ!

روسيا اليوم

اعتاد علماء الآثار التنقيب عن الجثث القديمة، ولكن بعضها يمكن أن يكون أكثر إثارة للحيرة والصدمة من غيرها.

وفيما يلي مجموعة اختارها موقع "ذي صن" من اكتشافات الجثث القديمة الأكثر بشاعة، بما في ذلك الفايكينغ مبتوري الرأس والمومياوات الصارخة.

- الفايكينغ مبتوري الرأس

Advertisements

عُثر على هذه الجثث في بلدة "ويماوث" الساحلية المشمسة، في المملكة المتحدة.

واكتشف علماء الآثار المقبرة الجماعية عن طريق الصدفة عام 2009، وسرعان ما أدركوا أن جميع الجماجم مفصولة عن الجثث.

ويُعتقد أن الهياكل العظمية التي يعود تاريخها...