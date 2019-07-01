شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يطورون نظاما ذكيا لتتبع أداء الموظفين فى العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصل الباحثون إلى نظام استشعار للهاتف المحمول يمكنه تتبع وتقييم أداء العمال من خلال جمع البيانات من الهاتف الذكي وأساور اللياقة البدنية وتطبيق المخصص لذلك.

وبحسب موقع techcrunch الأمريكى، فإن The mobile-sensing system أو نظام الاستشعار المحمول، كما يسميه الباحثين، قادر على تصنيف الموظفين إلى ذوي الأداء العالي والمنخفض، حيث استخدم الفريق النظام لتتبع 750 عاملاً أمريكياً لمدة عام واحد، وكان النظام قادرا على معرفة الفرق بين الأداء العالي والأداء المنخفض بدقة 80 ٪.

وبحسب التقرير فإن الهدف، كما يقول الباحثين، هو إعطاء الموظفين نظرة ثاقبة على السلامة الجسدية والعاطفية والسلوكية، لكن هذا التدفق المستمر للبيانات له جانبًا سلبيًا أيضًا، حيث يمكن أن يضع الموظفين تحت المراقبة المستمرة من جانب الشركات التي يعملون من أجلها، ويرى الباحثون، ومن بينهم أستاذ علوم الكمبيوتر بجامعة دارتموث، أندرو كامبل، أن هذا يمثل بوابة إيجابية لتحسين إنتاجية العمال.

وقال كامبل: "هذا نهج جديد جذري لتقييم أداء مكان العمل باستخدام بيانات الاستشعار السلبي من الهواتف والأجهزة المحمول، فقد يكون الاستشعار عن بعد عبر الأجهزة المحمولة والتعلم الآلي هو المفتاح لفتح الأفضل من كل موظف."

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ويجادل الباحثون بأن التكنولوجيا يمكن أن توفر مقياسًا موضوعيًا للأداء أكثر من التقييمات الذاتية والمقابلات، والتي يقولون إنها غير موثوقة، ويحتوي نظام الاستشعار المحمول الذي طوره الباحثين على ثلاث قطع مميزة، حيث يقوم جهاز تعقب اللياقة البدنية بمراقبة وظائف القلب والنوم والإجهاد وقياسات الجسم مثل الوزن واستهلاك السعرات الحرارية، وفي الوقت نفسه، توفر إشارات المواقع الموضوعة في المنزل والمكتب معلومات في الوقت المحدد في العمل والاستراحات من المكتب.

ومن هنا، يتم استخدام خوارزميات تعلم الأجهزة المستندة إلى مجموعة النظراء لتصنيف العمال حسب مستوى الأداء، ووجدت الدراسة أن أصحاب الأداء الأعلى عادة ما يكون لديهم انخفاض في معدلات استخدام الهاتف، وكان لديهم فترات نوم أطول عميقة وأكثر نشاطًا بدنيًا.

لكن أثار خبراء الخصوصية والمدافعون عن العمل مخاوف طويلة حول ممارسة تتبع الموظفين، ولم يمنع ذلك الشركات من تحفيز الموظفين على ارتداء مسارات اللياقة البدنية في مقابل تحقيق وفورات في التأمين أو غيرها من المزايا. ظهرت الشركات الناشئة لتقديم طرق أكثر لتتبع الموظفين.

وفي الوقت نفسه، يشير فريق الباحثين إلى أنه على الرغم من أن نظام المراقبة المستمرة عبر الأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة الأخرى غير متوفر بعد، إلا أنه قد يأتي في السنوات القليلة المقبلة، وليس من الواضح ما إذا كان الفريق يقوم بتخمين محسوب أو ما إذا كانت هناك تصميمات لمحاولة تشغيل هذا النظام كمنتج.