شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محطات فاصلة فى رحلة الاعتراف بالمرأة كرائدة فضاء.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة ناسا مؤخرا أن رحلتها المقبلة للقمر ستضم سيدة للمرة الأولى، وهو انتصار حقيقي للاعتراف بالمرأة كرائدة فضاء، ولكن هل تعلم كم مرة سافرت النساء للفضاء وكم رحلة وصلت برواد فضاء إلى القمر من قبل ولم يتم اختيار النساء فيها أبدا، كل هذه التفاصيل تعد بمثابة محطات فاصلة للاعتراف بالنساء فى مجال الفضاء.

وفقا لما ذكره موقع "phys"، فإنه من عام 1969 إلى عام 1972، نجحت ست بعثات تابعة لوكالة ناسا تحمل اسم الإله اليوناني أبولو في هبوط 12 رجلاً على سطح القمر، ولم تسافر أى امرأة فى أى منها.



أول رائدة فضاء ذات بشرة داكنة

ولكن المهمة الجديدة للقمر تدعى أرتميس وفقا لإلهة القمر اليونانية أخت أبولو التوأم، وذلك لترمز إلى وصول أول امرأة للقمر، فليس الهدف منها فقط القيام بزيارة سطح القمر بحلول عام 2024، ولكن لخلق وجود أمريكي مستدام هناك بحلول عام 2028، وكذلك وصول للمرأة الأولى والرجل المقبل اللذين سيسيران على القطب الجنوبي للقمر، وهو مكان لا يذهب له إنسان من قبل.



أول رائدة فضاء أمريكية



أما عن الأرقام التى تعبر عن دور المرأة كرائدة فضاء: أما عن الأرقام التى تعبر عن دور المرأة كرائدة فضاء: Advertisements

1- اعتبارًا من مارس 2019، من بين أكثر من 500 شخص سافروا إلى الفضاء، كان 64 منهم فقط من النساء.

2- كانت فالنتينا تيريشكوفا أول رائدة فضاء روسية، وحققت ذلك في عام 1963.

3- بعد عشرين عامًا، في يونيو عام 1983، أصبحت سالي رايد أول امرأة أمريكية في الفضاء.

4- تبعتها مي جيمسون في عام 1992 كأول امرأة ذات بشرة داكنة في الفضاء.

أول رائدة فضاء على الإطلاق