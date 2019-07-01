شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كنيسة انجلترا تنشر أول مبادئ توجيهية لتنظيم استخدام السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزامنا مع زيارة رئيس أساقفة كانتربرى جاستن ويلبي لشركة فيس بوك اليوم.نشرت كنيسة انجلترا أول مبادئ توجيهية لوسائل التواصل الاجتماعى على الاطلاق.

ووفقا لموقع "مترو" البريطانى، سيعقد جاستن ويلبي جلسة أسئلة وأجوبة في مقر الشبكة الاجتماعية بالمملكة المتحدة، وسيتضمن حديثه نشر ميثاق رقمى، والذى تأمل الكنيسة أن يشترك به المستخدمين، من أجل ضمان طقس أكثر إيجابية على الانترنت، حيث يعتمد علي خمسة مبادئ وهى الحقيقة واللطف والترحيب والإلهام والتكاتف

وفي الوقت نفسه، تتضمن الإرشادات الجديدة أشياء مثل ضمان سلامة الأطفال على الانترنت وكيفية حماية الشباب والكبار من الاختراق، مع أهمية الحفاظ على الصدق والاحترام أثناء التعامل مع الأخرين.

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وقال ويلبى:" لقد غيرت وسائل التواصل الاجتماعى الطريقة التى نعيش بها حياتنا، وانطلاقا من ذلك أشجع كل فرد منا على التفكير فى كيفية استخدامه للانترنت، ففى كل مرة نتفاعل فيها على الانترنت تتاح لنا فرصة الاختيار بين الانضمام إلى صفوف التيارات الساخرة التى تسىء معاملة الأخرين، وبين الجماعات التى تنشر الخير والسلام".

وأضاف ويلبى: "أتمنى أن تشجع هذه الارشادات والميثاق الرقمى رواد الكنيسة المنتظمين والمتشككين بأن يكونوا منفتحين على التفكير وتجربة المزيد من الإيمان المسيحى "

وأكدت الكنيسة أنها ستعدل حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التى تديرها، مع إمكانية حظر والإبلاغ عن أي شخص ينشر تعليقات غير لائقة أوغير مناسبة أو مسيئة.