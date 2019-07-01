شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يحذف 130 مقطع فيديو من موسيقى "الراب" لتحريضه على العنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزال موقع يوتيوب 130 مقطع فيديو من موسيقى الراب التى تدعو للعنف والعمليات الإجرامية، بناء على طلب شرطة لندن، بعد أن أدت هذه المقاطع إلى مئات من عمليات العنف فى العامين الماضيين.

ووفقا لما نشر على موقع "بيزنس إنسايدر"، جاء طلب الشرطة فى لندن لحذف الفيديوهات خاصة من موسيقى الراب بعد إدانة فريق راب محلى بعد قيامهم بخطف طفل يبلغ من العمر 16 عاما، وتعذيبه وطلب أموالا فدية من والديه.

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وبمراجعة عدد من البلاغات الخاصة بالشرطة اتضح أن هناك عصابات كثيرة مكونة من مغنيين الراب وتم الحكم على 18 منهم بالفعل بالسجن.

وقال المحقق "مايك ويست" من شرطة لندن لموقع "بيزنس إنسايدر" إنهم بتعقبون حاليا أكثر من 2000 مقطع فيديو موسيقى فى قاعدة بياناتهم، كما قدموا طلبات لإزالة 154 فيديو بشكل مبدئى من يوتيوب، وبالفعل تم إزالة 130 فيديو فقط.

وقال متحدث باسم يوتيوب: "تتعاون الشركة مع شرطة العاصمة عن طريق تطوير برامجنا التى نكتشف من خلالها مقاطع الفيديو ذات الصلة بالعنف والجرائم لحذفها وفقا لآراء خبراء الشركة ونعمل على اتخاذ إجراءات بشأن المحتوى المتعلق بالعصابات الذى ينتهك إرشادات المجتمع والقانون".