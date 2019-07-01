إختبار أداء شاومي CC9e على منصة Geekbecnh وتسريب مواصفاته

من المفترض أن يظهر شاومي CC9e الجديد بشكل رسمي من إخلال الإعلان الرسمي في 2 يوليو القادم أي غداً ولكن تظهر اليوم تسريبات جديدة عن إمكانيات الهاتف وأداءه من خلال برنامج Geekbench.

بالرغم من أن الصورة التي تسربت من نتيجة الجهاز على برنامج Geekbench لا تخبرنا بالكثير عن الهاتف إلا أننا بفضلها الآن تأكدنا من أن الهاتف يعمل بنظام أندرويد 9.0 بالإضافة إلا أنه يمتلك 6 جيجابايت من الرام ومعالج ثماني الأنوية.

بالنظر إلى نتائج شاومي CC9e في أداء المعالج فإنه على الأغلب سيصدر بمعالج Snapdragon 710 أو معالج Snapdragon 632.

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الآن صرنا نعرف أن هاتف شاومي CC9e يختلف عن هاتف شاومي CC9 الأساسي أو الأخ الأكبر، حيث سيصدر شاومي CC9e بشاشة 6.08 بوصة ولكن لا توجد أي معلومات أخرى عن الهاتف حتى الآن.

سلسلة هواتف شاومي CC هي نتاج التعاون والإستحواذ الذي قامت به شركة شاومي على شركة Meitu المالكة الأصلية لعلامة CC التجارية، وبحسب التصريح الرسمي الذي أطلقته شاومي في وقت الإعلان الرسمي عن السلسلة فإن هذه السلسلة ستكون موجهة بشكل اكبر إلى جمهور الشباب الألفي الذي يهتم بالشكل الجمالي للهاتف عن باقي المواصفات وأن هذه السلسلة سيتم تصميمها من قبل فنانين وطلبة في كليات الفنون لتكون على أعلى مستوى من الجمال الشكلي .