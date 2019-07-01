تكنولوجيا: سامسونج تطلق هاتف Galaxy A80 إلى الأسواق العالمية اليوم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق إصدار سامسونج Galaxy A80 إلى الأسواق العالمية اليوم، مع تصميم مميز بكاميرة ثلاثية بآلية تدوير، وسعر يبدأ من 735 دولار.

أعلنت العملاق الكوري رسمياً اليوم عن دفع Galaxy A80 إلى أسواق العالم اليوم، لينطلق إصدارها المميز بالكاميرة الثلاثية القابلة للتدوير مع شاشة Infinity إلى أسواق أخرى.

ويتميز هاتف Galaxy A80 بشاشة Super AMOLED بتصميم Infinity جديد وبحجم 6.7 إنش، كما يدعم جودة عرض Full HD بلس، ويتميز بأبعاد في الشاشة 20: 9، أيضاً يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 730 المميزة بثماني من الأنوية، كما يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android Pie مع واجهة One UI.

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أيضاً تقدم سامسونج هاتف Galaxy A80 بتصميم زجاجي 3D مع إطار معدني، كما يدعم الهاتف مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية ويضم بطارية بقدرة 3700 mAh كما يدعم شاحن بقدرة 25W بتقنية الشحن السريع.

وتقدم سامسونج أكثر من إختيار في ألوان هاتف Galaxy A80 من بينها الوردي، الأبيض، الأزرق إلى جانب الأسود، مع سعر يبدأ من 735 دولار.

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