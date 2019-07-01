الهاتف OnePlus 7 يبدأ بتلقى التحديث الثالث له هذا الشهر، ويجلب معه عدة إصلاحات

فاطمة أيت طالب - دبي - حصل الهاتف OnePlus 7 على تحديث OxygenOS 9.5.4 في وقت سابق من هذا الشهر والذي جلب معه خاصية DC Dimming وميزة Fnatic Mode. وبعد أسبوع، حصل على تحديث OxygenOS 9.5.5 مع الإصلاحات الأمنية لشهر مايو وعدد من التحسينات للكاميرا. الآن، بدأ الهاتف OnePlus 7 بتلقي التحديث الثالث له في شهر يونيو، والذي يحمل الإصدار OxygenOS 9.5.6.

هذا التحديث الجديد يعمل على تحسين جودة الصوت في الهاتف وصورة الكاميرا، ولكن إكتفت شركة OnePlus بذكر ذلك دون سرد التفاصيل حول هذه التحسينات. ومع ذلك، فتحديث OxygenOS 9.5.6 الجديد يجلب معه أيضًا الإصلاحات الأمنية لشهر يونيو، ويقوم بإصلاح عدد من الأخطاء في نظام التشغيل، كما أنه يقوم بتحسين حساسية وأتمتة سطوع الشاشة.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

Advertisements

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.