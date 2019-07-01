المتصفح Safari في نظام iOS 13 سيمنع المستخدمين من فتح نفس الموقع مرتين

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كنت من الأشخاص الذين يقومون بفتح عدة نوافذ في المتصفح Safari على هواتف iPhone أو لوحيات iPad الخاصة بهم، فقد تقوم في بعض الأحيان بفتح نفس الموقع مرتين عن طريق الخطأ. هذه ليست بالضرورة مشكلة كبيرة، ولكن هذا قد يكون مضيعة للوقت إذا كان لديك نفس الموقع مفتوح بالفعل في نافذة أخرى. ومع ذلك، سيأتي نظام iOS 13 الجديد مع بعض التحسينات التي يجب أن تغير ذلك.

ووفقا لموقع Cultofmac، فقد إكتشف أنه في نظام iOS 13، سيمنع المتصفح Safari المستخدمين من فتح نفس الموقع في نوافذ أخرى إذا إكتشف أنه تم بالفعل فتح هذا الموقع في نافذة أخرى. هذا لا يعني أن المستخدمين لن يكونوا قادرين على فتح نوافذ جديدة إذا أرادوا ذلك، ولكن كما ترون في الصورة أدناه، فسوف يقترح المتصفح على المستخدمين الإنتقال إلى النافذة المفتوحة بالفعل للموقع.

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سيكون هذا مفيدًا إذا كنت تستخدم خطة بيانات محدودة، وخصوصا في حالة إذا كنت مسافرًا إلى الخارج وتحاول تجنب إهدار البيانات، على الرغم من أنه من المفترض أن يعني ذلك عدم تحديث الموقع أثناء فتح النافذة. ما يحدث عندما ينقر المستخدمون على الرابط، هو أنه يتم جلبهم ببساطة إلى هذه النافذة بدلاً من ذلك.

على الرغم من أن Safari يسمح بالفعل للمستخدمين بالبحث عن النوافذ المفتوحة، إلا أن هذا التغيير الجديد قد يكون مفيدًا لأولئك الذين ليسوا على علم بهذه الميزة أو شاردي الذهن.