التحديث المقبل للمتصفح Microsoft Edge سيجلب معه ميزة منع التعقب

فاطمة أيت طالب - دبي - في حالة إذا كنت لا تعلم ذلك، فهناك العديد من المواقع التي تقوم بتعقبك. يتم ذلك أساسًا لأغراض الدعاية حيث يمكن لهذه الإعلانات تتبع المستخدمين عبر مواقع ويب متعددة لتمييز عادات التصفح والتسوق بشكل أفضل. بطبيعة الحال، بعض الناس لا يشعرون بالرضا تجاه ذلك، وهذا هو السبب الذي دفع بعض الشركات لتضمين ميزات مكافحة التتبع في المتصفحات الخاصة بها، مثل شركة آبل التي قامت بتضمين هذه الميزة في المتصفح Safari.

يبدو الآن أن شركة مايكروسوفت تريد أن تفعل الشيء نفسه من خلال المتصفح Microsoft Edge الخاص بها، فقد أعلنت الشركة أنها ستقوم في التحديث القادم لهذا المتصفح بتقديم أدوات لمنع التعقب. ووفقا لشركة مايكروسوفت، فقد صرحت بالقول : ” أثناء حظر برنامج للتتبع، فنحن نهدف إلى منعه من الوصول إلى معلومات التتبع المخزنة مسبقًا وتخزين معلومات التتبع الجديدة. عندما لا يؤدي تتبع الموارد إلى إضافة وظائف ذات معنى إلى الصفحة، فقد نمنعها تمامًا “.

وبالنسبة للمشاركين في برنامج Microsoft Edge Insider، فينبغي أن يكونوا قادرين على التحقق من هذه الميزة الجديدة في حالة إذا كانوا يستخدمون النسخة التجريبية الأحدث من هذا المتصفح. كل ما عليهم القيام به هو كتابة ” edge://flags#edge-tracking-prevention ” من دون المعقوفتين في شريط عناوين المتصفح وتفعيل الميزة من الإعدادات.

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على الرغم من أن هذه الميزة ستفيد المستخدمين النهائيين بلا شك، إلا أن المعلنين لا يشعرون بسعادة غامرة تجاهها حيث سبق وسمعنا بعض الشكاوى عندما تم تضمين ميزة التتبع هذه في المتصفح Safari من قبل شركة آبل.