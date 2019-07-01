شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه تقنية الـ VAR وهتفيد بإيه في أمم أفريقيا ؟ ..حلقة جديدة من #دوت_تك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المقرر أن يتم تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد الـ VAR خلال دور ربع النهائى فى بطولة أمم إفريقيا 2019 المقامة حاليا في مصر، والتى يلجأ لها الحكام لحسم بعض القرارات المتعلقة بالألعاب المثيرة للجدل مثل الأهداف وضربات الجزاء والبطاقات الحمراء وغيرها، وذلك من خلال العودة لمشاهدة الألعاب ومراجعتها عبر جهاز مخصص.

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وفي وقت سابق من هذا الشهر أعلن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) سوف تستخدم في كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق في مصر، بدءا من الدور ربع النهائي.

وقال :"ليس من الضروري التسرع في اعتماد تقنية الفار منذ بداية الأدوار الأولى، إذ أنها تقنية لا يستخدمها الكثير من الناس".

ويأتى تطبيق تقنية الفار في ربع نهائى أمم إفريقيا بعد الاستعانة بها في كأس العام روسيا 2018.